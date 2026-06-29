Milijarde ljudi po vsem svetu ta teden trpijo zaradi izjemno visokih temperatur: huda vročina bo vse pogostejša

Strokovnjaki opozarjajo, da so sedanje visoke temperature, ki so zajele ves svet, posledica več dejavnikov, vključno s podnebnimi spremembami. Na število ekstremnih dogodkov vplivajo tako človeški dejavniki, kot sta naraščajoče prebivalstvo in rastoča infrastruktura, kot tudi naravna spremenljivost podnebja. Evropa se peče pod toplotno kupolo, zaradi katere se temperature v delih celine dvignejo na 46 stopinj Celzija. Število smrtnih žrtev se povečuje, saj je samo v Franciji umrlo več kot 40 ljudi zaradi utopitve. Vlada je celo pozvala ljudi, da naj se ne poskušajo ohladiti na nenadzorovanih območjih, kot so jezera in reke.



Ko se svet vztrajno segreva, se vročinski valovi vse bolj zaostrujejo.

Skok temperatur povzroča masa vročega zraka, ki prihaja iz Sahare in je znana kot afriški anticiklon. Meteorologi pravijo, da sistem ustvarja tako imenovano toplotno kupolo, ki zadržuje vroč zrak nad zahodno in srednjo Evropo in omogoča, da se temperature dvigujejo iz dneva v dan. O hudi vročini poročajo iz ZDA, Avstralije, tudi Indije in Pakistana ter tudi drugje.

Od leta 2024 strokovnjaki opozarjajo, da bodo ekstremne padavine in žgoče temperature v naslednjih dveh desetletjih zaradi podnebnih sprememb pogostejše. Znanstveniki ocenjujejo, da bo skoraj tri četrtine svetovnega prebivalstva – približno 5,6 milijarde ljudi – doživelo dramatične spremembe vremenskih razmer, če se emisije ogljika ne zmanjšajo. Strokovnjaki so ugotovili, da se pričakuje, da bo velika regija, vključno s Španijo, Italijo, Marokom, Perujem, Indijo, Pakistanom in Savdsko Arabijo, doživela »jasno in hitro« zvišanje temperature in padavin.

Zaradi vročinskega šoka je priporočljiva previdnost pri skoku v hladno vodo. FOTO: Tom Nicholson/Reuters

Tudi po najbolj optimističnem scenariju bodo več kot 1,5 milijarde ljudi po vsem svetu prizadeli neznosna vročina, nenadne poplave in drugo. Raziskovalci z avstralske nacionalne univerze pravijo: »Ko se svet vztrajno segreva, se vročinski valovi vse bolj zaostrujejo.« Strokovnjaki ocenjujejo, da se bodo pri tej ravni vročine takšni vročinski valovi pojavljali na vsaka dva do tri leta in naj bi bili 2,2 stopinje Celzija toplejši.