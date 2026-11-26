Običajno srečanje v supermarketu se je sprevrglo v ljubezensko zgodbo, ki ima zdaj nadaljevanje na sodišču. Britanski milijonar Ali Djemal​, ki je obogatel s poslovanjem na področju kemičnega čiščenja, je po smrti za seboj pustil premoženje, vredno tri milijone britanskih funtov. Toda njegovi hčerki Saniye in Mary Djemal sta ob razkritju vsebine oporoke doživeli veliko presenečenje.

Podjetnik, ki je leta 2022 umrl v starosti 88 let, je svoje bogastvo zapustil 23 let mlajši Hacer Gun, ki jo je spoznal v supermarketu. Njegovi hčerki zdaj na londonskem sodišču zahtevata razveljavitev oporoke iz leta 2018 in uveljavitev tiste iz leta 1992, po kateri bi si z bratom razdelili tri nepremičnine v Londonu.

Sporne transakcije za pol milijona funtov

Hčerki trdita, da je očetova izbranka postopoma prevzela nadzor nad njegovim življenjem, denarjem in posli ter ga oddaljila od družine. Po njunih navedbah naj bi od leta 2017 z njegovih računov porabila okoli pol milijona funtov. Kar 270.000 funtov naj bi prejel njen sin, skoraj 108.000 funtov pa naj bi šlo za nakupe na Amazonu.

Ljubezen ali izkoriščanje?

Gunova vse očitke zavrača. Njen odvetnik zatrjuje, da sta bila s podjetnikom 12 let v srečni ljubezenski zvezi, od leta 2021 pa sta tudi živela skupaj. Po njenih besedah je bil Djemal odločen človek, ki je skoraj do konca življenja sam sprejemal odločitve. Medtem ko hčerki vztrajata, da je bil njun oče žrtev manipulacije, Gunova zatrjuje, da je šlo za iskreno ljubezen. O usodi milijonskega premoženja bo zdaj odločalo sodišče, postopek še ni končan.