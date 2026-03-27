Milijone Hrvaške smučarske zveze porabili za luksuz in potovanja

Za najmanj 30 milijonov evrov naj bi v zadnjih 12 letih posamezniki, menda tudi tisti na najvišjih položajih, oškodovali Hrvaško smučarsko zvezo (HSS). Zaradi suma korupcije so tako na Hrvaškem zaradi tega pridržali več ljudi. Med osumljenimi je po poročanju tamkajšnjih medijev zdaj že nekdanji direktor alpskih reprezentanc Vedran Pavlek, ki je sredi meseca odstopil s položaja. Kriminalisti poleg Pavleka, ki je v tujini, zaradi suma izčrpavanja denarja iz HSS preiskujejo še pet osumljencev. Šlo naj bi za nekdanjega generalnega sekretarja HSS Damirja Raosa, ki je tako kot Pavlek nedavno zapustil zvezo, in nekdanjega tiskovnega predstavnika Nenada Erora. Pridržali so tudi direktorico računovodskega podjetja Boženo Meić Hrvoj in še eno žensko. Osumljen je tudi tuji državljan, ki pa ni dosegljiv organom pregona, je poročala HRT.

Osumljenci naj bi na podlagi fiktivnih poslov HSS z offshore podjetji v tujini izčrpavali denar, pri čemer naj bi velik del končal v Pavlekovem podjetju v Monaku. Preiskovalci sumijo, da so od leta 2014 iz HSS tako odtujili najmanj 30 milijonov evrov. Po poročanju Jutarnjega lista naj bi šlo samo tri milijone evrov zveze za luksuzna potovanja in nakupovanje blaga luksuznih znamk (Dior, Cavalli, Dolce&Gabbana, Louis Vuitton). Potovali naj bi po vsem svetu, od Maldivov, Dubaja, Katarja in Egipta do Združenih držav Amerike in Andore. Pa tudi na Ibizo, kjer stoji Pavlekova vila. In tudi zanjo naj bi bilo domnevno porabljenih približno dva milijona evrov sredstev smučarske zveze.