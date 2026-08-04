Milijoni na alkoholnem postu

Izogibanje drogam in alkoholu je eno ključnih načel budizma. Toda Tajska, kjer se več kot 90 odstotkov prebivalcev opredeljuje prav za budiste, ima po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) iz leta 2024 tretjo največjo porabo alkohola na prebivalca v Aziji. Prav zaradi tega protislovja so leta 2003 začeli kampanjo, poimenovano Budistični post. Lani naj bi se ji pridružilo že več kot osem milijonov ljudi, mnogim pa je pomagala do tega, da so se za vedno odpovedali alkoholu.

Kot je za AFP povedala ena od tistih, ki so se odločili sodelovati, je včasih veliko pila, celo toliko, da so morali otroci čistiti za njo, ko je bruhala. Zaskrbljeni sorodnik jo je leta 2024 prepričal, naj se pridruži kampanji odpovedovanja alkoholu v času kao panse, trimesečnega obdobja razmisleka, ki ga obhajajo budisti in je primerljivo s krščanskim postom, ki ga pri nas denimo zaznamuje akcija 40 dni brez alkohola. Čeprav je bilo težko, je zdržala, po treh mesecih pa začela piti zmerno. Akcije se udeleži vsako leto.

Zdravje, odnosi, denar

Organizatorji kampanje letos poudarjajo, da lahko odpoved alkoholu ali že samo zmanjšanje uživanja tega izboljša zdravje in odnose ter, kar je zelo pomembno, prihrani denar. »Naš cilj ni nujno, da bi se vsi povsem odpovedali alkoholu,« je dejal dr. Pongthep Wongwatcharapaiboon, direktor vladne Tajske fundacije za promocijo zdravja. Tajska je decembra sicer omilila več desetletij stare omejitve prodaje alkohola v popoldanskem času. Te so sprva uvedli zato, da bi državnim uslužbencem preprečili pitje med delom. Prodaja alkohola ostaja prepovedana ob verskih državnih praznikih in v času volitev.

Kampanja opozarja tudi na družbeni pritisk k pitju v kulturi, v kateri je alkohol prisoten povsod.

Eden od oglasov kampanje za budistični post opozarja na družbeni pritisk k pitju v kulturi, v kateri je alkohol prisoten povsod, na pogrebih ali festivalih. »Poskušamo spremeniti samo kulturo pitja, ne le zmanjšati uživanje alkohola pri posameznikih,« je za AFP dejal Teera Wacharaprannee, vodja mreže Stop Drinking Network. »Naša strategija je zmanjšano uživanje alkohola nadaljevati tudi po koncu posta ter podpirati vasi in skupnosti pri tem v vsakdanjem življenju.«