Minister je odpotoval z letalom, ki je namenjeno ekstremnim varnostnim krizam: Kaj se dogaja?

Letalska ikona ameriških oboroženih sil in eden najbolj varovanih zračnih poveljniških centrov na svetu, E-4B Nightwatch, je v četrtek po več letih znova pritegnil pozornost. Letalo, znano tudi kot »letalo sodnega dne,« so opazili pri pristajanju na mednarodnem letališču v Los Angelesu, poroča hrvaški Jutarnji list. Kmalu po tem, ko so se na platformi X razširili posnetki, je bilo potrjeno, da je bil na krovu obrambni minister ZDA Pete Hegseth. Informacijo so potrdili ameriški mediji in podatki iz javno dostopnih sistemov za spremljanje letov. Kljub temu sedež ameriškega obrambnega ministrstva (Pentagon) doslej ni pojasnilo, zakaj je minister na pot v Kalifornijo odpotoval prav s tem letalom, ki je sicer rezervirano za krizne razmere.

Letalo je zasnovano za delovanje v izrednih razmerah

Hegseth je polet začel v vojaški bazi v bližini Washingtona, od koder je zrakoplov poletel neposredno proti Kaliforniji. Po javno dostopnih podatkih je minister v Los Angelesu sodeloval na sestankih, povezanih z obrambo in nacionalno varnostjo. Takšna srečanja so del rednih dejavnosti obrambnega ministrstva, zato je še toliko bolj nenavadno, da je bil za prevoz uporabljen E-4B Nightwatch in ne eno od standardnih vladnih ali vojaških transportnih letal, ki jih običajno uporabljajo visoki predstavniki administracije. Ministrstvo za obrambo se na novinarska vprašanja o razlogih za izbiro letala ni odzvalo.

E-4B Nightwatch temelji na letalu Boeing 747, a je notranjost daleč od civilne. Gre za Nacionalni zračni operativni center, leteče poveljniško središče, zasnovano za delovanje v razmerah, ko bi bila kopenska infrastruktura uničena ali nedosegljiva. Letalo je zaščiteno pred elektromagnetnimi impulzi, opremljeno z najnaprednejšimi komunikacijskimi sistemi in zmožno dolgotrajnega poleta, saj mu je mogoče gorivo dolivati med letom. Ameriško letalstvo ima v svoji floti štiri tovrstna letala, najmanj eno pa je v vsakem trenutku v pripravljenosti. Na krovu je prostora za do 110 ljudi, vključno s predsednikom ZDA, obrambnim ministrom, člani generalštaba ter operativnimi in komunikacijskimi ekipami. Njegov namen je zagotoviti kontinuiteto delovanja političnega in vojaškega vrha države v ekstremnih razmerah.

Do zdaj je bilo letalo aktivirano le enkrat

V resnični izredni situaciji je bil E-4B aktiviran samo enkrat, in sicer po terorističnih napadih 11. septembra 2001. Takrat je služil kot zračno poveljniško središče, ki je omogočilo krizno upravljanje in ohranitev ključnih komunikacijskih kanalov, medtem ko je bila država v najvišji stopnji pripravljenosti. Tokratni polet nad Los Angelesom ni bil uradno razglašen za kriznega. Ostaja torej vprašanje, ali je šlo zgolj za logistično rešitev, previdnostno varnostno potezo ali kaj drugega. Po navedbah letalskih navdušencev in opazovalcev vojaških zrakoplovov se E-4B zadnja leta skoraj ni pojavljal v javnem zračnem prostoru, običajno pa ga je mogoče videti le na posebnih vojaških dogodkih ali demonstracijah.