  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NENAVADNA IZBIRA

Minister je odpotoval z letalom, ki je namenjeno ekstremnim varnostnim krizam: Kaj se dogaja?

Letalo, ki lahko v zraku preživi več dni, je bilo doslej uporabljeno le enkrat.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Notranjost letala. FOTO: Afp

Notranjost letala. FOTO: Afp

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Notranjost letala. FOTO: Afp
Kaja Grozina
 9. 1. 2026 | 19:24
3:23
A+A-

Letalska ikona ameriških oboroženih sil in eden najbolj varovanih zračnih poveljniških centrov na svetu, E-4B Nightwatch, je v četrtek po več letih znova pritegnil pozornost. Letalo, znano tudi kot »letalo sodnega dne,« so opazili pri pristajanju na mednarodnem letališču v Los Angelesu, poroča hrvaški Jutarnji list. Kmalu po tem, ko so se na platformi X razširili posnetki, je bilo potrjeno, da je bil na krovu obrambni minister ZDA Pete Hegseth. Informacijo so potrdili ameriški mediji in podatki iz javno dostopnih sistemov za spremljanje letov. Kljub temu sedež ameriškega obrambnega ministrstva (Pentagon) doslej ni pojasnilo, zakaj je minister na pot v Kalifornijo odpotoval prav s tem letalom, ki je sicer rezervirano za krizne razmere.

Notranjost letala. FOTO: Afp
Notranjost letala. FOTO: Afp

Letalo je zasnovano za delovanje v izrednih razmerah

Hegseth je polet začel v vojaški bazi v bližini Washingtona, od koder je zrakoplov poletel neposredno proti Kaliforniji. Po javno dostopnih podatkih je minister v Los Angelesu sodeloval na sestankih, povezanih z obrambo in nacionalno varnostjo. Takšna srečanja so del rednih dejavnosti obrambnega ministrstva, zato je še toliko bolj nenavadno, da je bil za prevoz uporabljen E-4B Nightwatch in ne eno od standardnih vladnih ali vojaških transportnih letal, ki jih običajno uporabljajo visoki predstavniki administracije. Ministrstvo za obrambo se na novinarska vprašanja o razlogih za izbiro letala ni odzvalo. 

E-4B Nightwatch temelji na letalu Boeing 747, a je notranjost daleč od civilne. Gre za Nacionalni zračni operativni center, leteče poveljniško središče, zasnovano za delovanje v razmerah, ko bi bila kopenska infrastruktura uničena ali nedosegljiva. Letalo je zaščiteno pred elektromagnetnimi impulzi, opremljeno z najnaprednejšimi komunikacijskimi sistemi in zmožno dolgotrajnega poleta, saj mu je mogoče gorivo dolivati med letom. Ameriško letalstvo ima v svoji floti štiri tovrstna letala, najmanj eno pa je v vsakem trenutku v pripravljenosti. Na krovu je prostora za do 110 ljudi, vključno s predsednikom ZDA, obrambnim ministrom, člani generalštaba ter operativnimi in komunikacijskimi ekipami. Njegov namen je zagotoviti kontinuiteto delovanja političnega in vojaškega vrha države v ekstremnih razmerah.

Do zdaj je bilo letalo aktivirano le enkrat 

V resnični izredni situaciji je bil E-4B aktiviran samo enkrat, in sicer po terorističnih napadih 11. septembra 2001. Takrat je služil kot zračno poveljniško središče, ki je omogočilo krizno upravljanje in ohranitev ključnih komunikacijskih kanalov, medtem ko je bila država v najvišji stopnji pripravljenosti. Tokratni polet nad Los Angelesom ni bil uradno razglašen za kriznega. Ostaja torej vprašanje, ali je šlo zgolj za logistično rešitev, previdnostno varnostno potezo ali kaj drugega. Po navedbah letalskih navdušencev in opazovalcev vojaških zrakoplovov se E-4B zadnja leta skoraj ni pojavljal v javnem zračnem prostoru, običajno pa ga je mogoče videti le na posebnih vojaških dogodkih ali demonstracijah.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Več iz teme

letalovojaško letaloPentagonekstremne razmereizreden letE-4B
ZADNJE NOVICE
20:33
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Dr. Gregor Kavčič toži bolnišnico: »Nismo mogli dodatno delati, ker vodstvo ni potrdilo plačila za medicinske sestre!«

Govorili smo z odpuščenim kirurgom, ki zavrača očitke in poudarja, da je oddelek pod njegovim vodstvom presegal letni operativni plan, sistemskega upravljanja čakalnih vrst pa bolnišnica naj ne bi uredila.
Kaja Grozina9. 1. 2026 | 20:33
20:25
Novice  |  Kronika  |  Doma
ODZIV PREMIERJA

Po napadu v srednji šoli se je oglasil Golob, povedal je, kaj bo storila država

Robert Golob je izrazil globoko sočutje z žrtvijo in njenimi bližnjimi ter ji zaželel čim hitrejše okrevanje. V torek bo gostil delovno kosilo, na katerega je povabil več strank.
9. 1. 2026 | 20:25
19:43
Bulvar  |  Domači trači
ODGOVARJALA NA VPRAŠANJA

Slovenska voditeljica brez olepševanja: sledilcem razkrila, zakaj še ni poročena

Očitno tudi v zasebnem življenju ne sklepa odločitev zato, da bi ugajala drugim.
9. 1. 2026 | 19:43
19:24
Novice  |  Svet
NENAVADNA IZBIRA

Minister je odpotoval z letalom, ki je namenjeno ekstremnim varnostnim krizam: Kaj se dogaja?

Letalo, ki lahko v zraku preživi več dni, je bilo doslej uporabljeno le enkrat.
Kaja Grozina9. 1. 2026 | 19:24
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
V ZVEZDAH

Rituali za umiritev duha

Od lune do dihanja: kako najti notranji mir v hitrem tempu sodobnega življenja.
9. 1. 2026 | 19:00
18:56
Novice  |  Slovenija
DVIG NA 1000 EVROV NETO

Minister Mesec predlagal občutno zvišanje minimalne plače, zdaj ga pozivajo, naj razmisli

V Trgovinski zbornici Slovenije so kritični, da je Luka Mesec predlog za letošnje zvišanje minimalne plače pripravil mimo socialnega dialoga in brez predhodnega posvetovanja s socialnimi partnerji.
9. 1. 2026 | 18:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki