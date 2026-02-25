Minister nujno v bolnišnico: zdravstveno stanje se mu je naglo poslabšalo

Galerija
Predsednik SPS in srbski minister za notranje zadeve Ivica Dačić je bil nujno hospitaliziran in je v smrtni nevarnosti, poročajo srbski mediji.
Dačić (60) že leta boleha za sladkorno boleznijo in drugimi pridruženimi zdravstvenimi težavami. V zadnjih nekaj dneh se mu je stanje nenadoma močno poslabšalo, danes pa je bil sprejet na bolnišnično zdravljenje.
Kot poroča Blic, so mu diagnosticirali pljučnico, priključen je na aparate in je v smrtni nevarnosti. Njegovo stanje se je domnevno dodatno poslabšalo v zadnjih nekaj urah.
Pričakuje se, da bodo ministra Dačića v bolnišnici obiskali njegovi najožji sodelavci, člani vlade ter predsednik Srbije Aleksandar Vučić.