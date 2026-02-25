  • Delo d.o.o.
ZDRAVJE

Minister nujno v bolnišnico: zdravstveno stanje se mu je naglo poslabšalo

Njegovo stanje se je domnevno dodatno poslabšalo v zadnjih nekaj urah.
FOTO: Ritzau Scanpix Via Reuters
FOTO: Ritzau Scanpix Via Reuters
M. U.
 25. 2. 2026 | 21:53
 25. 2. 2026 | 21:59
0:59
Predsednik SPS in srbski minister za notranje zadeve Ivica Dačić je bil nujno hospitaliziran in je v smrtni nevarnosti, poročajo srbski mediji.

image_alt
V Srbiji aretirali slovenskega državljana, Dačić oster: »Toliko o tem, da ni vpliva tujih dejavnikov« (VIDEO)

Dačić (60) že leta boleha za sladkorno boleznijo in drugimi pridruženimi zdravstvenimi težavami. V zadnjih nekaj dneh se mu je stanje nenadoma močno poslabšalo, danes pa je bil sprejet na bolnišnično zdravljenje.

Priključen na aparate in je v smrtni nevarnosti

Kot poroča Blic, so mu diagnosticirali pljučnico, priključen je na aparate in je v smrtni nevarnosti. Njegovo stanje se je domnevno dodatno poslabšalo v zadnjih nekaj urah.

Pričakuje se, da bodo ministra Dačića v bolnišnici obiskali njegovi najožji sodelavci, člani vlade ter predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

SrbijaIvica Dačićzdravje
