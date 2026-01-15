  • Delo d.o.o.
NAJVIŠJI TESTOSTERON PRI 70+

Minister za zdravje ZDA presenečen: »Ne vem, kako Trump sploh še živi in hodi« (VIDEO)

Dodal je, da naj bi imel Trump najvišjo raven testosterona, kar jih je kdaj videl pri osebi nad 70 let.
Donald Trump FOTO: Doug Mills Via Reuters
Donald Trump FOTO: Doug Mills Via Reuters
A. G.
 15. 1. 2026 | 11:21
 15. 1. 2026 | 11:21
2:53
A+A-

V svetu najmočnejših ljudi pogosto ne vidimo, kaj jedo, čeprav bi pričakovali, da imajo na voljo vrsto kuharjev, ki jim priskrbijo, karkoli si želijo. Robert F. Kennedy mlajši, sekretar za zdravje ZDA, je javno izrazil svoje mnenje o prehrani predsednika Donalda Trumpa. V zadnjih mesecih je Trump sprožil nekaj vprašanj glede svojega zdravja, saj so opazili modrico na roki in oteklino nog, ki so jo pozneje diagnosticirali kot kronično vensko insuficienco. Kljub temu Trump vztraja, da je »do sedaj najbolj zdrav« predsednik in je že na začetku leta za The Wall Street Journal izjavil: »Moje zdravje je popolno.«  Ko ga je Katie Miller povprašala na svojem podcastu The Katie Miller Podcast, kateri član kabineta ima »najbolj divje prehranjevalne navade”, je Robert F. Kennedy mlajši spregovoril o Trumpovi dieti in dejal, da predsednik »je res slabo hrano«.

Rekel je: »Je res slabo hrano, kar pomeni McDonald’s, sladkarije in dietno kokakolo. Dietno kokakolo pije ves čas. Ima konstitucijo božanstva. Ne vem, kako še živi, ampak živi.« Nadaljeval je, da je Trump trdil, da je enkrat jedel »junk food« oziroma hitro prehrano med potovanjem, ker zaupa »velikim korporacijam« in »ne želi zboleti na poti«. Medtem ko v Beli hiši in Mar-a-Lagu, je »res dobro hrano«. Robert F. Kennedy mlajši je dodal: »Ko potuješ z njim, dobiš vtis, da ves dan samo polni svoje telo s strupom, in ne veš, kako sploh hodi, kaj šele, da je najbolj energična oseba, kar smo jih srečali. A pravzaprav mislim, da dejansko je dobro hrano. Mislim, njegovo zdravje je neverjetno.« Robert F. Kennedy mlajši je še dodal, da naj bi imel Trump najvišjo raven testosterona, kar jih je kdaj videl pri osebi nad 70 let: »Vem, da bo predsednik vesel, da to ponavljam.« 

Ljubezen do vročega krompirčka in hamburgerjev

Trumpova ljubezen do McDonald’sa je sicer dobro znana. Predsednik Republikanskega nacionalnega odbora Joe Gruters je povedal, da Trump obožuje »vroče krompirčke iz McDonald’sa, ribji file, Quarter Pounder in Big Mac.«

Kar zadeva najbolj zdravo osebo v kabinetu, je Robert F. Kennedy mlajši izbral sekretarja za stanovanja in urbano razvoj Scotta Turnerja, ki naj bi bil tudi »najbolj verjeten, da dominira na predsednikovem fitnes testu,« poroča LADbible.

Donald Trump ne more brez hitre prehrane. FOTO: X
Donald Trump ne more brez hitre prehrane. FOTO: X

Donald Trump zaupa »velikim korporacijam« in »ne želi zboleti na poti«.

Story
Logo
