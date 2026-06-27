Ministrica na zasedanje EU prišla s trimesečnim dojenčkom: »Ni treba izbirati med delom in materinstvom« (VIDEO)

Švedska ministrica za okolje Romina Pourmokhtari je na zasedanju okoljskih ministrov Evropske unije v Bruslju pritegnila veliko pozornosti, saj se je srečanja udeležila v družbi svojega trimesečnega sina. S simbolično gesto je želela pokazati, da materinstvo in opravljanje pomembne politične funkcije nista nujno nezdružljiva.

Ob prihodu na zasedanje je poudarila, da se veseli vrnitve na delo in razprav o številnih pomembnih temah, hkrati pa želi biti zgled drugim ženskam. »Zelo sem vesela, da sem se vrnila, in veselim se današnjih razprav. Ponosna sem, da sem lahko zgled, da se ženskam ni treba odločati med tem, da so predane ministrice ali predane mame,« je dejala.

Dodala je, da je prav takšna podpora družinam ena od prednosti življenja v Evropi. »Mislim, da je prav to ena od stvari, zaradi katerih je Evropa čudovit kraj za življenje – da imamo možnost, da se udeležimo pomembnih srečanj in hkrati skrbimo za svojega otroka,« je poudarila. Romina Pourmokhtari, ki velja za najmlajšo ministrico v zgodovini Švedske, je tako z navzočnostjo svojega trimesečnega sina na evropskem srečanju opozorila, da materinstvo ne bi smelo predstavljati ovire za opravljanje odgovornih javnih funkcij. Njena poteza je pokazala, da je ob ustrezni podpori mogoče uspešno združevati politične obveznosti in skrb za najmlajše.