Imate prazno stanovanje? Država ga želi spraviti na trg, v igri tudi davki

DRŽAVA NIMA VZVODA, DA BI 'PRISILILA' K ODDAJANJU

V nekaterih državah kaznujejo daljšo neuporabo stanovanja.

V Sloveniji naj bi bilo največ 165.000 praznih stanovanj, natančnih podatkov o tem pa ni. Foto: Dejan Javornik

Ministrstvo za okolje in prostor med ukrepi za izboljšanje ponudbe najemnih stanovanj napoveduje tudi aktivacijo obstoječega stanovanjskega fonda. »Aktivacija praznih in premalo izkoriščenih stanovanj je pomemben del prihodnje stanovanjske politike, saj novih stanovanjskih potreb ne moremo reševati samo z novogradnjami,« pojasnjujejo na ministrstvu. Ali bo vlada uporabo stanovanj spodbujala z morebitnimi davki ali kaznimi kot nekatere druge države, ni znano. Aktivacija uporabe neizkoriščenih oziroma slabo izkoriščenih stanovanj ter zemljišč je tudi zaveza, ki je zapisana v koalicijsko pogodbo ...