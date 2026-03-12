Mirjano je policija zasliševala sedem ur: Je na intimnem posnetku nekdanje državne sekretarke res član kavaškega klana?

Črnogorsko javnost je v zadnjih dneh pretresla afera, povezana z razširjanjem eksplicitnih videoposnetkov, ki so se pojavili na spletu in družbenih omrežjih, poroča hrvaški Index. Na posnetkih, ki vsebujejo intimne prizore, naj bi bila po navedbah nekaterih medijev udeležena tudi nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za človekove in manjšinske pravice Mirjana Pajković. Posebno pozornost je vzbudila tudi domneva, da se na enem izmed posnetkov pojavlja Nikola Drecun, domnevni član kavaškega kriminalnega klana, ki je trenutno na begu. Prav zaradi teh navedb in širjenja spornih vsebin je bila Pajković v petek povabljena na policijsko zaslišanje. Preiskovalce je zanimalo predvsem, ali je bila v kakršnem koli stiku z Drecunom ter kakšne so okoliščine nastanka in širjenja videoposnetkov, ki so v javnosti sprožili burne odzive.

Konec leta 2024 je bila za Drecunom razpisana tudi mednarodna tiralica Interpola. FOTO: Interpol

Vikend preživela na Dunaju

Pajković je potrdila, da je bila na policijskem zaslišanju približno sedem ur. Policisti so med postopkom opravili tudi hišno preiskavo njenega stanovanja ter pregledali njen avtomobil, začasno pa so ji zasegli tudi mobilni telefon, ki ga bodo preiskovalci pregledali v okviru nadaljnjih postopkov. V javnem sporočilu je pojasnila tudi svojo kratko odsotnost iz države. »Po zaslišanju, preiskavi stanovanja in avtomobila ter predaji telefona sem se odločila, da konec tedna preživim na Dunaju. Ker je bil prvi let že v soboto ob 7.20, mi ni uspelo prevzeti nove kartice in sem bila zato nedosegljiva,« je zapisala. Ob tem je poudarila, da potovanje ni bilo povezano z izogibanjem postopku, temveč je šlo za kratko zasebno potovanje.

Povezave s pripadnikom kavaškega klana zanika

V središču zanimanja javnosti so predvsem navedbe, da naj bi se Pajković na enem izmed spornih posnetkov pojavila skupaj z Nikolo Drecunom, domnevnim pripadnikom kavaškega kriminalnega klana. Pajković je takšne navedbe na policijskem zaslišanju odločno zavrnila in poudarila, da z Drecunom ni bila nikoli v stiku. Drecun je sicer obtožen, da je 20. junija 2024 na Cetinju ubil Dragana Roganovića in Petra Kaluđerovića. V eksploziji bombe, ki je spremljala napad, so bile poškodovane še tri osebe, med njimi tudi naključna mimoidoča. Zaradi suma vpletenosti v omenjeni napad je bila konec leta 2024 zanj razpisana tudi mednarodna tiralica Interpola.

V javnosti sta se pretekli teden pojavila dva eksplicitna videoposnetka. Po navedbah posameznih medijev naj bi bil na enem od posnetkov poleg Pajković tudi Drecun, na drugem pa naj bi bila ženska, za katero nekateri trdijo, da je prav tako Pajković. Po neuradnih informacijah naj bi bil eden od posnetkov posnet v prostorih vlade Črne gore, kar je aferi dalo še dodatno politično razsežnost.

Tožilstvo odprlo preiskavo

Na dogajanje se je odzvalo tudi tožilstvo v Podgorici, kjer so potrdili, da so po zaslišanju Pajković odprli uradni predmet. Postopek je trenutno v fazi zbiranja obvestil, v okviru katere preverjajo, ali obstajajo elementi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Preiskava se nanaša predvsem na okoliščine nastanka in širjenja spornih posnetkov ter na morebitne povezave z drugimi osebami, ki se omenjajo v javnosti. Tožilstvo dodatnih podrobnosti za zdaj ne razkriva.

Afera je izbruhnila po tem, ko so v javnost pricurljali njeni intimni posnetki in fotografije, kar je sprožilo vrsto kazenskih prijav, javnih obtožb in političnih napetosti. Pajković je vložila tri kazenske ovadbe zaradi nepooblaščene distribucije intimnih vsebin ter zatrjevala, da je bila izpostavljena grožnjam in izsiljevanju. Kmalu zatem je odstopila s položaja državne sekretarke, odločitev pa je - podobno kot nekateri drugi akterji, ki so se znašli v središču afere - pojasnila z osebnimi razlogi.

Medtem ko Pajković vztraja, da je žrtev nezakonitega širjenja intimnih posnetkov ter pritiskov in groženj, drugi akterji v javnosti predstavljajo drugačno razlago dogodkov. Odgovore na ključna vprašanja bo tako najverjetneje prinesel šele nadaljnji potek preiskave, ki bi lahko razjasnila okoliščine ene najbolj odmevnih političnih afer v Črni gori v zadnjih letih.