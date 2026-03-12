  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POLITIČNA AFERA

Mirjano je policija zasliševala sedem ur: Je na intimnem posnetku nekdanje državne sekretarke res član kavaškega klana?

Po objavi spornih videoposnetkov so preiskovalci pregledali njeno stanovanje in avtomobil ter ji začasno zasegli mobilni telefon. Nekdanja funkcionarka zanika kakršne koli stike z Nikolom Drecunom.
Mirjana Pajković, nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za človekove in manjšinske pravice Črne gore, zanika povezave z domnevnim članom kavaškega klana. FOTO: Posnetek Zaslona Instagram
Mirjana Pajković, nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za človekove in manjšinske pravice Črne gore, zanika povezave z domnevnim članom kavaškega klana. FOTO: Posnetek Zaslona Instagram
Kaja Grozina
 12. 3. 2026 | 06:41
 12. 3. 2026 | 06:41
4:33
A+A-

Črnogorsko javnost je v zadnjih dneh pretresla afera, povezana z razširjanjem eksplicitnih videoposnetkov, ki so se pojavili na spletu in družbenih omrežjih, poroča hrvaški Index. Na posnetkih, ki vsebujejo intimne prizore, naj bi bila po navedbah nekaterih medijev udeležena tudi nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za človekove in manjšinske pravice Mirjana Pajković. Posebno pozornost je vzbudila tudi domneva, da se na enem izmed posnetkov pojavlja Nikola Drecun, domnevni član kavaškega kriminalnega klana, ki je trenutno na begu. Prav zaradi teh navedb in širjenja spornih vsebin je bila Pajković v petek povabljena na policijsko zaslišanje. Preiskovalce je zanimalo predvsem, ali je bila v kakršnem koli stiku z Drecunom ter kakšne so okoliščine nastanka in širjenja videoposnetkov, ki so v javnosti sprožili burne odzive.

Konec leta 2024 je bila za Drecunom razpisana tudi mednarodna tiralica Interpola. FOTO: Interpol
Konec leta 2024 je bila za Drecunom razpisana tudi mednarodna tiralica Interpola. FOTO: Interpol

Vikend preživela na Dunaju 

Pajković je potrdila, da je bila na policijskem zaslišanju približno sedem ur. Policisti so med postopkom opravili tudi hišno preiskavo njenega stanovanja ter pregledali njen avtomobil, začasno pa so ji zasegli tudi mobilni telefon, ki ga bodo preiskovalci pregledali v okviru nadaljnjih postopkov. V javnem sporočilu je pojasnila tudi svojo kratko odsotnost iz države. »Po zaslišanju, preiskavi stanovanja in avtomobila ter predaji telefona sem se odločila, da konec tedna preživim na Dunaju. Ker je bil prvi let že v soboto ob 7.20, mi ni uspelo prevzeti nove kartice in sem bila zato nedosegljiva,« je zapisala. Ob tem je poudarila, da potovanje ni bilo povezano z izogibanjem postopku, temveč je šlo za kratko zasebno potovanje.

Povezave s pripadnikom kavaškega klana zanika 

V središču zanimanja javnosti so predvsem navedbe, da naj bi se Pajković na enem izmed spornih posnetkov pojavila skupaj z Nikolo Drecunom, domnevnim pripadnikom kavaškega kriminalnega klana. Pajković je takšne navedbe na policijskem zaslišanju odločno zavrnila in poudarila, da z Drecunom ni bila nikoli v stiku. Drecun je sicer obtožen, da je 20. junija 2024 na Cetinju ubil Dragana Roganovića in Petra Kaluđerovića. V eksploziji bombe, ki je spremljala napad, so bile poškodovane še tri osebe, med njimi tudi naključna mimoidoča. Zaradi suma vpletenosti v omenjeni napad je bila konec leta 2024 zanj razpisana tudi mednarodna tiralica Interpola.

V javnosti sta se pretekli teden pojavila dva eksplicitna videoposnetka. Po navedbah posameznih medijev naj bi bil na enem od posnetkov poleg Pajković tudi Drecun, na drugem pa naj bi bila ženska, za katero nekateri trdijo, da je prav tako Pajković. Po neuradnih informacijah naj bi bil eden od posnetkov posnet v prostorih vlade Črne gore, kar je aferi dalo še dodatno politično razsežnost.

Tožilstvo odprlo preiskavo

Na dogajanje se je odzvalo tudi tožilstvo v Podgorici, kjer so potrdili, da so po zaslišanju Pajković odprli uradni predmet. Postopek je trenutno v fazi zbiranja obvestil, v okviru katere preverjajo, ali obstajajo elementi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Preiskava se nanaša predvsem na okoliščine nastanka in širjenja spornih posnetkov ter na morebitne povezave z drugimi osebami, ki se omenjajo v javnosti. Tožilstvo dodatnih podrobnosti za zdaj ne razkriva.

Afera je izbruhnila po tem, ko so v javnost pricurljali njeni intimni posnetki in fotografije, kar je sprožilo vrsto kazenskih prijav, javnih obtožb in političnih napetosti. Pajković je vložila tri kazenske ovadbe zaradi nepooblaščene distribucije intimnih vsebin ter zatrjevala, da je bila izpostavljena grožnjam in izsiljevanju. Kmalu zatem je odstopila s položaja državne sekretarke, odločitev pa je - podobno kot nekateri drugi akterji, ki so se znašli v središču afere - pojasnila z osebnimi razlogi.

Medtem ko Pajković vztraja, da je žrtev nezakonitega širjenja intimnih posnetkov ter pritiskov in groženj, drugi akterji v javnosti predstavljajo drugačno razlago dogodkov. Odgovore na ključna vprašanja bo tako najverjetneje prinesel šele nadaljnji potek preiskave, ki bi lahko razjasnila okoliščine ene najbolj odmevnih političnih afer v Črni gori v zadnjih letih.

Več iz teme

preiskavapolicijasojenjeposnetekzaslišanjekavaški klanČrna goraMirjana Pajković
ZADNJE NOVICE
07:21
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Zdrave ledvice za počasnejše staranje, lahko jih poškoduje dolgotrajna uporaba nekaterih zdravil

Pri kronični ledvični bolezni se pogosteje in prej pojavijo predvsem bolezni srca in ožilja.
Ema Bubanj12. 3. 2026 | 07:21
07:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNA NESREČA

Tragedija pri Logatcu: traktor se je prevrnil na 75-letnika, umrl je na kraju

Na moškega, ki je v gozdu opravljal delo s traktorjem, se je vozilo prevrnilo. Po navedbah policije je bil v času nesreče v gozdu sam.
12. 3. 2026 | 07:21
07:15
Šport  |  Odmevi
SKOKI

Igor Medved tudi žalosten: »Bil sem nekoliko preveč opit, nikogar nisem poškodoval in ničesar nisem razbil«

Igor Medved ne bo več vodil Fincev.
Miha Šimnovec12. 3. 2026 | 07:15
07:03
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEVARNA VOŽNJA

Pijan treščil v mamo z otrokom! Gre za povratnika, že v Nemčiji obsojen zaradi vožnje pod vplivom

Sunkovito je menjal levi in desni prometni pas in voznikom signaliziral, naj se umaknejo.
12. 3. 2026 | 07:03
06:41
Novice  |  Svet
POLITIČNA AFERA

Mirjano je policija zasliševala sedem ur: Je na intimnem posnetku nekdanje državne sekretarke res član kavaškega klana?

Po objavi spornih videoposnetkov so preiskovalci pregledali njeno stanovanje in avtomobil ter ji začasno zasegli mobilni telefon. Nekdanja funkcionarka zanika kakršne koli stike z Nikolom Drecunom.
Kaja Grozina12. 3. 2026 | 06:41
06:37
Novice  |  Kronika  |  Doma
ROMUNA Z DOLGIMI PRSTI

Policisti najprej odkrili ukraden kombi, ko so pogledali vanj pa šok! (FOTO)

V torek na območju Rožne Doline pri Novi Gorici izsledili dva osumljenca, stara 31 let, oba državljana Romunije, v povezavi z odkritim ukradenim vozilom in najdenimi ukradenimi predmeti.
12. 3. 2026 | 06:37

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Ko počitek in fizioterapija ne zadostujeta

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Ko počitek in fizioterapija ne zadostujeta

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
PremiumPromo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKA

Prva Michelinova zvezdica na Reki

Dostopna destinacija za razkošne počitnice, ki uspešno združuje sodobno oblikovanje, velnes izkušnjo in odlično kulinariko.
5. 3. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA RESORT

Pred 20 leti odprl vrata, danes o njem govori ves Jadran

Ko so 13. julija 2006 slovesno odprli Splendid Conference & Spa Resort, Črna gora ni dobila zgolj prvega hotela s petimi zvezdicami. Dobila je simbol nove dobe – prelomnico v razumevanju turizma, hotelirstva in razvoja destinacij. Dvajset let pozneje Splendid ne praznuje le jubileja, temveč potrjuje svoj status pionirja, merila kakovosti in blagovne znamke, ki je trajno preoblikovala podobo črnogorske turistične industrije.
5. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULTURA

Kar se skriva za temi vrati, preseneča tudi domačine

Umetnost in kultura se v Sloveniji prepletata z vsakdanjim ritmom življenja, kar obiskovalce očara že ob prvem koraku.
5. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TERME

V slovenskih termah se dogaja nekaj, česar gostje niso pričakovali

Slovenija je dežela termalnih in mineralnih vrelcev, ki že stoletja privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. Ko se voda dotakne kože, se začne umirjati tudi naš notranji ritem. Prav zato že od nekdaj v zdraviliških krajih iščemo boljše počutje.
5. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Popoln vodnik za odkrivanje hrvaških otokov

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
11. 3. 2026 | 14:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Mercedes-Benz

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Slovenske novice6. 3. 2026 | 12:54
Promo
Lifestyle  |  Stil
PICERIJA

Uradno najboljša v Srbiji? O tej piceriji zdaj govori vsa regija

Danes Pietro najdete na treh skrbno izbranih lokacijah v Beogradu. Vsaka ima svoj edinstveni značaj, vse pa povezujejo ista energija, strast in filozofija.
5. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOKALNE SESTAVINE

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Rezultat preseneti že po prvem grižljaju

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh, ki pridelujejo, nabirajo in pripravljajo tisto, kar je v danem trenutku najboljšega okusa.
5. 3. 2026 | 20:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki