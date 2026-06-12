Mirovni sporazum glede vojne v Iranu vse bližje. Se že govori, kje bi ga lahko podpisali

ZDA in Iran sta se dogovorila glede končnega besedila mirovnega sporazuma, je danes sporočil pakistanski premier Šehbaz Šarif, čigar država posreduje v konfliktu. Dodal je, da še nikoli nismo bili tako blizu miru kot sedaj. Pred tem je tudi Teheran zatrdil, da ZDA in Iran še nikoli nista bila tako blizu dogovoru o končanju vojne. »Lahko potrdimo, da je bilo doseženo končno, dogovorjeno besedilo mirovnega sporazuma in da Pakistan sedaj tesno sodeluje z obema stranema, da bi dokončali naslednje korake,« je na omrežju X zapisal Šarif. Dodal je, da še nikoli nismo bili tako blizu miru kot sedaj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi iranski zunanji minister Abas Aragči je ocenil, da sprti strani še nikoli nista bili tako blizu dogovoru o končanju vojne. »Dokler dogovor ni dokončno sklenjen, naj se mediji vzdržijo špekulacij o njegovi vsebini,« je še zapisal na omrežju X in zagotovil, da bodo podrobnosti glede dogovora javnosti posredovali v primernem času.

Podpis dogovora v Evropi

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek zvečer novinarjem dejal, da so »pravkar dosegli odlično rešitev vojne z Iranom«. Zatrdil je, da so dosegli dogovor, da Iran ne bo nikoli imel jedrskega orožja. Po besedah Trumpa naj bi dogovor podpisali v prihodnjih dneh v Evropi.

V Teheranu so v prvem v odzivu na izjave Trumpa zatrdili, da ni še nič dogovorjeno. Iranski mediji pa so poročali o vsebini osnutka sporazuma, ki da med drugim ne predvideva, da bi Iran ZDA prepustil nadzor nad Hormuško ožino. Prav tako bi Iran ohranil pravico do bogatenja urana, s koncem vojne pa naj bi potihnilo tudi orožje v Libanonu. Trump je danes zavrnil navedbe iranskih medijev glede vsebine dogovora. Kot je dejal, različica dogovora o končanju vojne, ki so jo predstavili, ni enaka tisti, o kateri so se dogovorili s Teheranom.