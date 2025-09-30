Mislil je, da ima pljučnega raka, nato nov šok: »Ko so ga potegnili ven, so se vsi smejali«

Moški iz Lancashira, ki je verjel, da ima pljučni tumor, je doživel neverjeten preobrat, ko so mu zdravniki med pregledom odstranili prometni stožec iz seta igrač. Paul Baxter (57), poštar iz Prestona, je več kot eno leto trpel za kašljem, rumeno sluzjo in šibkostjo. Ker je bil dolgoletni kadilec in je pred kratkim prebolel pljučnico, so se zdravniki bali najhujšega, ko so na rentgenskem posnetku opazili senco v njegovih pljučih. Med bronhoskopijo pa so odkrili nekaj majhnega in oranžnega – predmet, ki se je izkazal za dolgo izgubljeni prometni stožec iz seta igrač Playmobil, ki ga je Paul prejel za sedmi rojstni dan.

»Ko so ga potegnili ven, so se vsi začeli smejati«

»Ko so ga potegnili ven, so se vsi začeli smejati – zdravniki, medicinske sestre, vključno z mano. Meni se je zdelo popolnoma smešno,« je Paul povedal za British Medical Journal, ki je objavil nenavadno zdravniško poročilo. Paul verjame, da je igračo pogoltnil kmalu po rojstnem dnevu, ne da bi se tega zavedal. V otroštvu je bil večkrat v bolnišnici zaradi pljučnice, vendar takrat nihče ni odkril tujega predmeta. Zdravniki verjamejo, da so se Paulove dihalne poti sčasoma prilagodile igrači, zato je stožec ostal skrit desetletja, navaja Mirror.

Po odstranitvi stožca je Paulov kašelj skoraj popolnoma izginil, njegovo zdravje pa se je znatno izboljšalo. Namesto da bi ga zavrgel, se je Paul odločil, da bo svoj nenavadni spominek obdržal: »Ne, ni na kaminski polici. Je v kozarcu v omari. Mislim, da ga bom obdržal za vedno in ga zapustil svojim vnukom.«