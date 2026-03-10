»Mislil sem, da haluciniram«: Potres z magnitudo 6,1 stresel sosede: »Srečno, Italijani, Vezuv se prebuja!«

Potres z magnitudo 6,1 je ponoči stresel Tirensko morje ob zahodni obali Italije, je sporočil Nemški raziskovalni center za geoznanosti (GFZ). Po njihovih podatkih se je potres zgodil nekaj minut po polnoči na globini 377 kilometrov. Potresi, ki nastanejo na globini več kot 300 kilometrov, sodijo med tako imenovane globoke potrese. Za zdaj ni poročil o poškodovanih ali o materialni škodi.

Evropsko-mediteranski seizmološki center (EMSC) je medtem zabeležil potres z magnitudo 5,9 po Richterjevi lestvici na globini 375 kilometrov tri minute po polnoči, 43 kilometrov jugozahodno od Neaplja in 22 kilometrov jugovzhodno od otoka Ischia.

Številni prebivalci so na spletu opisali, kako so občutili tresenje.

»Mislil sem, da haluciniram«; »Potres valovitega tipa je trajal približno pet sekund. Jasno sem ga občutil. Lestenci so se zibali.«; »Srečno, Italijani. Vezuv se prebuja! Pokesajte se.«; »Gledal sem televizijo in nenadoma začutil nenavadno premikanje. Kot da bi se raztegljiv kavč premaknil z desne proti levi. Mislil sem, da haluciniram,« so zapisali Italijani v komentarjih.