  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZGODBA IZ IRSKE

Mislila je, da gre za vročino, a se zbudila brez rok in nog (VIDEO)

Sophie Lanigan iz Dublina je pri 12 letih preživela sepso, vendar je zaradi posledic bolezni in zdravljenja izgubila obe roki in obe nogi.
Sophie Lanigan FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
Sophie Lanigan FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
A. G.
 20. 9. 2026 | 18:05
4:09
A+A-

Šestnajstletna Sophie Lanigan iz Dublina na Irskem je preživela sepso, vendar je zaradi posledic bolezni in zdravljenja ostala brez obeh rok in obeh nog. Danes javno govori o izkušnji, ki ji je v nekaj desetih urah spremenila življenje, in želi ljudi opozoriti, naj se na morebitne znake sepse odzovejo takoj, ne šele, ko se stanje dramatično poslabša.

Sophie je imela 12 let, ko je decembra 2022 zbolela. Vse se je, kot je povedala irskim medijem, začelo z visoko vročino v nedeljo zjutraj. Dan prej se je igrala s prijatelji, nato pa se je njeno stanje začelo izjemno hitro slabšati. V približno 36 urah je pristala na respiratorju in se borila za življenje, poročata The Irish Times in RTE.

Zdravniki so ugotovili, da je dobila bakterijsko okužbo s streptokokom A, znanim tudi kot streptokok skupine A oziroma »strep A«, ki je napredovala v sepso – življenjsko nevarno stanje. Sophie so nujno prepeljali v otroško bolnišnico Temple Street v Dublinu, nato pa so jo zdravili v otroški bolnišnici v Crumlinu. Sledil je septični šok, začeli so ji odpovedovati organi, prejela je transfuzije krvi in bila priključena na respirator. Zdravila, ki jih je potrebovala za preživetje in vzdrževanje prekrvavitve vitalnih organov, so hkrati zmanjšala dotok krvi v njene dlani in stopala. Posledice so bile hude in nepopravljive. Januarja 2023 so ji zdravniki morali amputirati vse štiri okončine. »Morala sem se znova naučiti vsega – pisati, uporabljati telefon, si krtačiti lase. Vse vsakodnevne stvari, o katerih sicer sploh ne razmišljate,« je Sophie povedala ob predstavitvi nove irske strategije za boj proti sepsi. Kljub težkemu okrevanju se je s protezami znova naučila hoditi. Vrnila se je tudi k risanju in pisanju, dejavnostim, ki jih ima rada.

Posledice, ki so ostale še dolgo po bolezni

Sophie se je soočila tudi z drugimi dolgotrajnimi posledicami. Zaradi zmanjšane oskrbe kosti s krvjo je prestala dve operaciji kolkov, soočala se je z izgubo las, težavami s spanjem in posttravmatsko stresno motnjo. Njena zgodba zato ni le opozorilo na hitrost, s katero se lahko razvije sepsa, ampak tudi opomnik na fizične in psihične posledice, s katerimi lahko preživeli živijo še več let, navaja Irish Examiner.

Sophie je spregovorila ob predstavitvi irskega načrta »Action on Sepsis 2026–2030«, ki ga je uvedla irska zdravstvena služba HSE. Namen načrta je zgodnejše prepoznavanje sepse, hitrejše zdravljenje, boljše preprečevanje okužb in kakovostnejša oskrba ljudi, ki so bolezen preživeli. Strategija predvideva tudi krepitev znanja zdravstvenih delavcev in javnosti ter vlaganje v raziskave.

V irskih bolnišnicah so leta 2025 evidentirali 11.939 primerov sepse in septičnega šoka. Bolnišnična smrtnost med potrjenimi primeri je znašala 21,2 odstotka. To pomeni, da je v bolnišnicah umrlo več kot 2500 obolelih, kažejo podatki, vključeni v novi strateški dokument.

Sepsa lahko prizadene kogarkoli

Sepsa lahko prizadene kogarkoli, vendar med posebej ogrožene skupine spadajo majhni otroci, starejši, nosečnice, ljudje z oslabljenim imunskim sistemom in bolniki s težjimi kroničnimi boleznimi. Tveganje se poveča, ko okužba – na primer pljučna, sečilna, kožna ali trebušna okužba oziroma bakterijska okužba, kot je okužba s streptokokom – uide nadzoru in sproži sistemski odziv organizma.

Sophie danes svojo izkušnjo deli z javnostjo predvsem zato, da bi opozorila, kako hitro se lahko stanje pri sepsi poslabša in kako pomembno je pravočasno ukrepanje, poroča Slobodna Dalmacija.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

sepsabolezenzdravjebolnišnicaokužbaIrskazdravljenjezdravilasimptomiSophie LaniganDublinamputacija
ZADNJE NOVICE
19:40
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SMRTNA INJEKCIJA

Usmrtili moškega, ki je zagrešil trojni umor sosedov: ubil jih je, ker pri njih ni našel kokaina

Gre za peto izvedeno smrtno kazen v Teksasu letos.
20. 9. 2026 | 19:40
19:19
Bulvar  |  Zanimivosti
KAOS

Baba Vanga naj bi za konec 2026 napovedala »zlom sistema denarja« ter prihod »nove vrste življenja«

Napovedi Babe Vange za leto 2026 so bile dokaj temačne. Ni pa še konec - svet naj bi jeseni čakal »cash crush« oziroma denarni zlom, ki bi lahko prizadel tako fizični kot digitalni denar.
20. 9. 2026 | 19:19
18:58
Novice  |  Svet
VOLITVE

V Nemčiji kaže na še eno zmago skrajno desne Alternative za Nemčijo

Kljub morebitni zmagi v Mecklenburgu-Predpomorjanskem se AfD verjetno tam ne bo zavihtela na oblast.
20. 9. 2026 | 18:58
18:33
Novice  |  Kronika  |  Doma
ODPELJAN V BOLNICO

Krajan na težko dostopnem terenu doživel nesrečo, sledilo je zahtevno reševanje slovenskih gasilcev

S pomočjo vrvne tehnike so osebo transportirali okoli 500 metrov po strmem pobočju do reševalnega vozila.
20. 9. 2026 | 18:33
18:18
Novice  |  Svet
NAPETOST MED NATOM IN RUSIJO

Kje bi lahko počilo med Natom in Rusijo? V središču je območje, široko le 65 kilometrov (VIDEO)

V Evropi se kopičijo incidenti, ki kažejo, kako hitro bi se lahko posamezen dogodek razširil. V ozadju ostaja vojna v Ukrajini, ob kateri se povečujejo tudi tveganja napačnih ocen in neposrednega soočenja med Rusijo ter državami članicami Nata.
20. 9. 2026 | 18:18
18:05
Novice  |  Svet
ZGODBA IZ IRSKE

Mislila je, da gre za vročino, a se zbudila brez rok in nog (VIDEO)

Sophie Lanigan iz Dublina je pri 12 letih preživela sepso, vendar je zaradi posledic bolezni in zdravljenja izgubila obe roki in obe nogi.
20. 9. 2026 | 18:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
EU ZA SLOVENIJO

Kam je šel evropski denar?

Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Podjetje ima več naročil kot leto prej

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
14. 9. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

To bo v veliko pomoč slovenskim podjetjem

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

»Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 11:33
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
EU ZA SLOVENIJO

Kam je šel evropski denar?

Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Podjetje ima več naročil kot leto prej

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
14. 9. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

To bo v veliko pomoč slovenskim podjetjem

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

»Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Svet
MISLI STROKOVNJAKA

Iluzije stabilnosti je konec

Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 13:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVE

Ni vsak matični mleček enak

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kaj prinaša nadgradnja programske opreme?

Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Zakaj vaš denar še vedno stoji na računu?

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
15. 9. 2026 | 15:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTA

Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal nikogar. Poglejte, kje je danes

Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
15. 9. 2026 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ko želite več miru, a ne dlje od mesta

Na sončnem pobočju Grmade nastaja soseska Pod Šmarno goro. Zaprta skupnost združuje mir narave, sodobno udobje in hiter dostop do Ljubljane.
Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 15:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA

»Danes si življenja brez športa ne predstavljam« (video)

Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
17. 9. 2026 | 12:54
PromoPhoto
Novice  |  Svet
KOROŠKA

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
SONČNA PRIHODNOST

Slovenske železnice s sončnicami širijo zgodbo o trajnosti in povezovanju

Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice18. 9. 2026 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
POMAGAJMO ŽIVALIM

Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 14:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UMETNA INTELIGENCA

Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 12:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POPOLNA TEMPERATURA

On bi hladil, ona ogrevala: sodoben dom zmore oboje

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 15:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOSTEN ZRAK

Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST V ZDRAVSTVU

Kako varni so za pacienta medicinski pripomočki v Sloveniji?

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Čaka vas več kot 50 izzivov, vstop je brezplačen

Kam z otroki zadnji konec tedna v septembru? Pred vrati je 12. Olimpijski festival. Sredi Ljubljane vas čaka več kot 50 športnih izzivov, srečanja z olimpijci, nagrade in brezplačen vstop.
17. 9. 2026 | 12:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORO

Ali je vaše ime že v bobnu za nagrade?

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
17. 9. 2026 | 16:02
Promo
Novice  |  Slovenija
OLIMPIJSKI FESTIVAL

»Moj otrok ne mara športa.« Morda ga prepriča veslanje

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki