Mislili, da so mrtvi, zdaj se vračajo domov! Velika sreča za družine ujetnikov

Ukrajina in Rusija sta izvedli izmenjavo vojnih ujetnikov, v okviru katere je vsaka stran drugi predala 270 oseb. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes sporočil, da so se domov vrnili vojaki in tudi civilisti, ki so bili več let v ruskem ujetništvu. Tudi Moskva je potrdila vrnitev 270 svojih vojakov.

»270 naših ljudi je doma,« je na družbenem omrežju X sporočil Zelenski. Med izpuščenimi so pripadniki ukrajinskih oboroženih sil, nacionalne garde in drugih enot ter devet civilistov, je dodal. Mnogi so bili v ruskem ujetništvu že od leta 2022, med njimi tudi vojaki, ki so med srditim obleganjem mesta branili pristanišče Mariupol na jugu Ukrajine.

Za pet izpuščenih ujetnikov se je domnevalo, da so mrtvi, potem ko je leta 2022 v zaporu v Olenivki v vzhodni regiji Doneck, v katerem so bili zaprti ukrajinski vojni ujetniki, med eksplozijo umrlo najmanj 50 zapornikov. Tudi rusko obrambno ministrstvo je potrdilo, da je bilo vrnjenih 270 ruskih vojakov, in navedlo, da bodo v Rusiji deležni zdravniške in psihološke oskrbe. Izmenjava ujetnikov je potekala na mejnem prehodu med Belorusijo in Ukrajino, kar je postalo običajna praksa pri nedavnih izmenjavah ujetnikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.