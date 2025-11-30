Mislite, da je pri nas hudo? V tej državi so oglobili slepo gospo zaradi zvočne knjige

Galerija
Zadnje mesece so pri nas v javnosti burne odzive sprožila poročila o ukrepih policistov, ki so oglobili stanovalce v večstanovanjskih stavbah, ker so doma vadili oziroma igrali na različne instrumente in s tem motili sosede. Primer, ki je dvignil precej prahu, je bila tudi globa skoraj slepi 88-letnici iz Idrije, ki so jo denarno kaznovali, češ da je preglasno poslušala zvočno knjigo in s tem motila počitek soseda. A neživljenjskih pravil nimamo samo v Sloveniji.
Če živijo v stanovanju s tankimi stenami, so pravila strožja.
Človek bi si namreč mislil, da nihče ne more preprečiti uporabe stranišča v lastnem stanovanju sredi noči. To je sicer res, vendar stranišča ne splakujte, potem ko ste ga uporabili. Vsaj tako je, če živite v najetem stanovanju s tankimi stenami v Švici, piše portal dnevnik.hr. Večina predpisov za najemnike v stanovanjskih blokih v Švici določa, da je treba spoštovati hišni red in ne motiti sosedov med 22. in 7. uro zjutraj. Hišni red se razlikuje od stavbe do stavbe, seznam prepovedanih dejavnosti pa se razlikuje glede na debelino sten v stavbi, število stanovanj in profil najemnikov.
Seznam prepovedanih dejavnosti lahko vključuje širok spekter hrupnih dejavnosti – kot so gradbena dela, zabave, igranje instrumenta ali sesanje. Če živite v stavbi s tankimi stenami, lahko to vključuje splakovanje stranišča. Po spletu krožijo zgodbe, da je pravilo o prepovedi splakovanja stranišča po 22. uri urbani mit, ki ima malo skupnega z resničnostjo, še posebno če živite v stanovanju z več ljudmi.
Kako najbolje razložiti situacijo s splakovanjem stranišč ponoči v Švici? Splakovanje stranišč ni nezakonito, vendar tudi ni nezakonito, da agencija za najem stanovanj v imenu lastnika stavbe v najemno pogodbo vnese takšne omejitve in kaznuje najemnike, ki ne upoštevajo pravil, zlasti v starejših stavbah.