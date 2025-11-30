Mislite, da je pri nas hudo? V tej državi so oglobili slepo gospo zaradi zvočne knjige

Zadnje mesece so pri nas v javnosti burne odzive sprožila poročila o ukrepih policistov, ki so oglobili stanovalce v večstanovanjskih stavbah, ker so doma vadili oziroma igrali na različne instrumente in s tem motili sosede. Primer, ki je dvignil precej prahu, je bila tudi globa skoraj slepi 88-letnici iz Idrije, ki so jo denarno kaznovali, češ da je preglasno poslušala zvočno knjigo in s tem motila počitek soseda. A neživljenjskih pravil nimamo samo v Sloveniji.

Če živijo v stanovanju s tankimi stenami, so pravila strožja.

Človek bi si namreč mislil, da nihče ne more preprečiti uporabe stranišča v lastnem stanovanju sredi noči. To je sicer res, vendar stranišča ne splakujte, potem ko ste ga uporabili. Vsaj tako je, če živite v najetem stanovanju s tankimi stenami v Švici, piše portal dnevnik.hr. Večina predpisov za najemnike v stanovanjskih blokih v Švici določa, da je treba spoštovati hišni red in ne motiti sosedov med 22. in 7. uro zjutraj. Hišni red se razlikuje od stavbe do stavbe, seznam prepovedanih dejavnosti pa se razlikuje glede na debelino sten v stavbi, število stanovanj in profil najemnikov.

Urbani mit?

Seznam prepovedanih dejavnosti lahko vključuje širok spekter hrupnih dejavnosti – kot so gradbena dela, zabave, igranje instrumenta ali sesanje. Če živite v stavbi s tankimi stenami, lahko to vključuje splakovanje stranišča. Po spletu krožijo zgodbe, da je pravilo o prepovedi splakovanja stranišča po 22. uri urbani mit, ki ima malo skupnega z resničnostjo, še posebno če živite v stanovanju z več ljudmi.

Iti ali ne iti? FOTO: Getty images

»Ko živite v stanovanju z več ljudmi, morate splakniti stranišče, sicer tako smrdi, da celo muhe začnejo kašljati,« se je pošalil uporabnik spletne storitve za vprašanja in odgovore Quora, ki živi v najetem stanovanju v Švici, in dodal: »V moji stavbi ni dovoljeno poslušati glasne glasbe po 21. uri, se pogovarjati po telefonu, razen v nujnih primerih, povzročati hrupa, zabijati žebljev v steno, pustiti psa glasno lajati, vklopiti pralnega stroja in podobno. Splakovanje stranišča pa je nujno.« Seznam prepovedanih dejavnosti v stanovanjski stavbi je običajno naveden v najemni pogodbi za stanovanje, najemniki pa jo morajo podpisati in se z njo strinjati, preden se vselijo. Tako nihče ni prisiljen storiti nečesa, s čimer ni predhodno seznanjen.

Kako najbolje razložiti situacijo s splakovanjem stranišč ponoči v Švici? Splakovanje stranišč ni nezakonito, vendar tudi ni nezakonito, da agencija za najem stanovanj v imenu lastnika stavbe v najemno pogodbo vnese takšne omejitve in kaznuje najemnike, ki ne upoštevajo pravil, zlasti v starejših stavbah.