Mlada vojakinja padla s konja in umrla. Na prireditvi je bil tudi kralj Karel III.

Štiriindvajsetletna Ciara Sullivan, pripadnica Kraljeve konjeniške artilerijske enote, je padla v petek nekaj po 19. uri po lokalnem času, ko je zapuščala areno. Kljub zdravniški pomoči je utrpela hude poškodbe in umrla na kraju dogodka. Njen poveljnik se ji je poklonil z besedami, da je bila »svetla točka v vsakem prostoru, v katerega je vstopila«, hkrati pa tudi »izjemno profesionalna vojakinja in vrhunska jahačica«. Njen oče je med koncem tedna na družbenih omrežjih objavil fotografijo s sporočilom: »Čast. Služba. Nikoli ne bodo pozabljeni.«

Iz Buckinghamske palače so pred tem sporočili, da so bili Karel III. in drugi člani kraljeve družine v trenutku nesreče prisotni v areni. Dodali so, da je kralj ob novici o smrti »pretresen in globoko užaloščen« ter da bo družini osebno izrazil sožalje.

»Vedno je bila ob svojih kolegih«

Sullivanova se je vojski pridružila pri 18 letih. Usposabljanje je začela v vojaškem centru v Pirbrightu v grofiji Surrey, nato pa se je leta 2021 pridružila Kraljevi konjeniški artilerijski enoti, je sporočilo britansko ministrstvo za obrambo. Njen poveljnik je poudaril, da je bila Sullivanova, med prijatelji znana pod vzdevkom Sully, »neustrašna in izjemno nadarjena jahačica«.

»Izredno profesionalna vojakinja in izjemna jahačica, ki je vsak dan v enoti začela z nalezljivo energijo, s katero je brez truda dvigovala ljudi okoli sebe. Vedno je bila ob svojih kolegih, tako v majhnih trenutkih kot v težkih okoliščinah,« je dejal. Dodal je, da je bila »izjemna vojakinja in zgled mnogim«, ter izpostavil njen »naravni pogum, zaradi katerega se je vedno prva javila za jahanje najzahtevnejših konj«.

»Poleg konjeniškega talenta je bila vojakinja izjemno širokih interesov. Bila je nadarjena nogometašica, predana vadbi v telovadnici in oseba, ki je znala proslaviti tudi najmanjše vsakodnevne zmage svojih kolegov,« je navedel.

Policija ni našla sumljivih okoliščin

Sodelovala je na slovesnostih ob pogrebu kraljice Elizabete II. leta 2022, pa tudi na kronanju kralja Karla leta 2023. Nedavno je pridobila kvalifikacijo napredne polkovne inštruktorice jahanja. Britanski obrambni minister John Healey je dejal, da je bila Sullivanova »briljantna mlada vojakinja, ki je svoji državi služila predano«.

»Vsi smo globoko pretreseni in užaloščeni zaradi njene smrti,« je dodal. Policija doline Temze je sporočila, da niso odkrili nobenih sumljivih okoliščin, povezanih z njeno smrtjo. Letna Kraljeva konjeniška prireditev v Windsorju vključuje mednarodna konjeniška tekmovanja in vojaške nastope.