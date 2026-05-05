Mlademu paru (20) grozi do 30 let zapora zaradi suma tihotapljenja drog: »Storila sta nekaj neumnega ...« (FOTO)

20-letna Britanca, Holly Cooper in Taylor Johnson, se po poročanju tamkajšnjih medijev soočata z do 30 leti zapora v Turčiji. Par je bil aretiran kmalu po pristanku v Istanbulu, ko naj bi poskušala v svojih kovčkih pretihotapiti marihuano v Združeno kraljestvo. Cariniki so ju ujeli, ko sta poskušala nadaljevati pot na povezovalni let proti Londonu. Najprej so ju peljali na razgovor v prostor na letališču, kasneje pa aretirali in namestili v prenatrpano celico, kjer naj bi bil Johnson po navedbah družinskih članov celo fizično napaden.

Par je že stopil pred turško sodišče, uradno pa sta trenutno pridržana. Po poročanju medija The Sun bi lahko v priporu ostala tudi do enega leta, preden se bo začelo sojenje. Turška zakonodaja na področju tihotapljenja drog velja za zelo strogo, zato jima, če bosta spoznana za kriva, grozi zaporna kazen do desetih let, po nekaterih poročilih pa celo do 30 let. Družina in prijatelji para so začeli zbirati sredstva za plačilo pravnih stroškov. V opisu kampanj so ju označili za »dobra« človeka, ki sta bila po njihovih besedah zlorabljena s strani organiziranih kriminalcev. »Morda se to komu zdi drzna prošnja, a če bi bili v njuni koži, bi storili vse, da zberete sredstva,« pravijo.

Družinski prijatelj je dodal: »Ja, storila sta nekaj neumnega, a vsak dela napake. Bila sta nagovorjena in izkoriščena s strani večjih kriminalcev. Zdaj sta sama v turškem zaporu. To je grozno, Taylor naj bi bil celo pretepen. Njuni družini sta v solzah.« Par, ki prihaja iz Anglije, je se na pot na Tajsko odpravil pred slabim mesecem dni, domov pa poskušal priti preko Turčije 26. aprila. Britansko zunanje ministrstvo je potrdilo, da nudi podporo obema britanskima državljanoma in ostaja v stiku z družinama.