Mlademu Slovencu izkazali neverjetno čast: njegovo ime za vedno zapisali v vesolje

Ko je leta 1999 v Sloveniji odraščal deček, ki ga je navduševalo vesolje, si verjetno niti v najbolj drznih sanjah ni predstavljal, da bodo nekoč po njem poimenovali nebesno telo. A prav to se je zgodilo slovenskemu znanstveniku dr. Roku Nežiču, ki že več kot desetletje deluje na Severnem Irskem. Po njem so namreč poimenovali asteroid s premerom kar 10,9 kilometra, ki kroži okoli Sonca.

O njegovi zgodbi je poročal celo britanski BBC, Nežič pa je novinarjem priznal, da še vedno težko verjame, kakšna čast ga je doletela. Asteroid, ki nosi uradno ime (20560) Nežič, so odkrili leta 1999 v ameriški zvezni državi Nova Mehika. Danes se nahaja v asteroidnem pasu med Marsom in Jupitrom, kjer varno kroži okoli Sonca.

Iz Slovenije na Severno Irsko

Nežič je na Severno Irsko prišel leta 2015, ko je na observatoriju in planetariju Armagh začel doktorski študij s področja vesoljske in podnebne fizike. Po končanem doktoratu leta 2020 je tam ostal in se redno zaposlil. Danes dela kot strokovni sodelavec za vodene oglede in izobraževanje obiskovalcev, ki jim približuje skrivnosti vesolja. V svojem znanstvenem delu se je med drugim ukvarjal s preučevanjem kometov s pomočjo polarizirane svetlobe.

Kot je povedal za britanske medije, ga je vesolje navduševalo že v otroštvu. Ko je izvedel, da je mogoče asteroide poimenovati po ljudeh, se mu je to zdelo izjemno zanimivo. Že takrat si je želel, da bi takšno priznanje lahko nekoč doletelo tudi njega.

Kdo ga je predlagal?

Asteroidi ne dobivajo imen kar po naključju. Postopek poimenovanja ureja Mednarodna astronomska zveza (IAU), imena pa lahko predlagajo odkritelji nebesnih teles, ko so njihove orbite dovolj dobro določene. Nežiča sta za priznanje predlagala njegov doktorski mentor in nekdanji astronom observatorija Armagh. Poimenovanje pomeni posebno priznanje njegovemu dolgoletnemu delu na področju astronomije in približevanja znanosti širši javnosti.

Nežič ni edini zaposleni observatorija Armagh, ki je bil deležen takšne časti. Po njegovem sodelavcu Shanu Kellyju, ki že 27 let skrbi za meteorološke meritve, so poimenovali asteroid (7050) Shanekelly. Ta je še večji od Nežičevega, saj ima premer približno 15,6 kilometra, odkrili pa so ga leta 1982 v Čilu. Direktor observatorija profesor Michael Burton je za medije poudaril, da je priznanje obema sodelavcema izjemen dosežek za ustanovo. Z observatorijem in planetarijem Armagh je zdaj povezanih že 29 poimenovanih asteroidov.

V planetariju nameravajo njuni priznanji obeležiti tudi z novo prikazovalno kupolo, na kateri bodo obiskovalci lahko spremljali asteroide in njihove tirnice.