Mladi in družabna omrežja: v Bruslju že pripravili aplikacijo za preverjanje starosti

Evropska komisija je danes sporočila, da ameriško tehnološko podjetje Meta krši evropske predpise, ker otrokom, mlajšim od 13 let, ne preprečuje uporabe Instagrama in Facebooka, s čimer jih lahko izpostavi neprimernim vsebinam. V Bruslju pričakujejo, da bo Meta ustrezno ukrepala, v nasprotnem ji grozi visoka globa. Glede na predhodne ugotovitve Evropske komisije Instagram in Facebook, ki sodita pod okrilje Mete, kršita evropski akt o digitalnih storitvah (DSA), ker nista vestno opredelila, ocenila in ublažila tveganj za dostop mladoletnikov, mlajših od 13 let, do njihovih storitev. V skladu s pogoji družbe Meta je najnižja starost za dostop do njenih platform 13 let. Vendar pa se ukrepi, ki jih je družba uvedla za izvrševanje teh omejitev, ne zdijo učinkoviti. Ukrepi otrokom, mlajšim od 13 let, ne preprečujejo ustrezno dostopa do njihovih storitev niti jih ne identificirajo in odstranijo takoj, če so že pridobili dostop, je opozorila komisija.

Mlajši od 13 let lahko denimo pri ustvarjanju računa vnesejo lažni datum rojstva, zaradi česar so stari vsaj 13 let, brez učinkovitega nadzora za preverjanje pravilnosti samoprijavljenega datuma rojstva. Komisija pri tem navaja »obsežne dokaze iz vse Evropske unije, ki kažejo, da približno 10 do 12 odstotkov otrok, mlajših od 13 let, dostopa do Instagrama in/ali Facebooka«. »Pogoji uporabe ne smejo biti zgolj pisne izjave, temveč osnova za konkretne ukrepe za zaščito uporabnikov - vključno z otroki,« je opozorila izvršna podpredsednica Evropske komisije Henna Virkkunen, pristojna za tehnološko suverenost, varnost in demokracijo. »Jasno nam je, da sta Instagram in Facebook namenjena osebam, starim 13 let in več, in imamo vzpostavljene ukrepe za odkrivanje in odstranjevanje računov vseh, mlajših od te starosti,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal tiskovni predstavnik Mete in dodal, da bo podjetje še naprej sodelovalo z EU.

Aplikacija za preverjanje starosti

Meta ima zdaj možnost, da se odzove na obtožbe Evropske komisije in predlaga ukrepe za odpravo domnevnih kršitev. Če se bodo ugotovitve komisije na koncu potrdile, bi se Meta lahko soočila z globo v višini do šest odstotkov svojega celotnega svetovnega letnega prometa. Najnovejše obtožbe proti Meti so del širših prizadevanj EU za okrepitev zaščite otrok in najstnikov na spletu, ki poteka v okviru več postopkov. Evropska komisija je tako prejšnji mesec obtožila štiri pornografske platforme, da otrokom omogočajo dostop do vsebin odraslih, kar predstavlja kršitev DSA.

V Bruslju so poleg tega pripravili aplikacijo za preverjanje starosti na spletu, ki je od sredine meseca tehnično pripravljena za uporabo. Države članice so danes pozvali, naj do konca leta zagotovijo, da bo ta enotna evropska rešitev na voljo državljanom. To lahko storijo prek digitalne denarnice ali pa v obliki samostojne aplikacije, je pojasnila Virkkunen. Glede pomislekov o varnosti aplikacije, ki so se pojavili po predstavitvi sredi meseca, je poudarila, da je objavljeni kodni zapis aplikacije namenjen njenemu preizkušanju. »To še ni končna oblika in se še razvija. Ko jo bodo države članice uvedle, pa bo povsem varna,« je zagotovila podpredsednica komisije.