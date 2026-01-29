  • Delo d.o.o.
MENDA NI BILA ZDRAVNIŠKA NAPAKA

Mladi ženski pomotoma odstranili zdravo maternico, javnost v šoku zaradi odziva bolnišnice: »Možnost je obstajala …«

Sumijo, da je do napake prišlo med predhodno analizo vzorca, ki je bil kontaminiran z vzorcem drugega pacienta, zaradi česar je bil rezultat lažno pozitiven.
Simbolična slika. FOTO: Thank You For Your Assistant Getty Images
Simbolična slika. FOTO: Thank You For Your Assistant Getty Images
M. U.
 29. 1. 2026 | 20:18
1:46
A+A-

Na kliniki v avstrijskem Linzu so 30-letni ženski po nesreči odstranili povsem zdravo maternico. Ženska je bila operirana zaradi suma na agresivno obliko raka, vendar se je izkazalo, da je bil odvzeti vzorec tkiva v laboratoriju kontaminiran.

image_alt
Pričakujeta otroka, ki rasteta vsak v svoji maternici

Pacientko so poleti 2025 obvestili o tumorju na maternici in jo napotili na nujni operativni poseg odstranitve celotne maternice. Tkivo, za katero je bilo navedeno, da ga je prizadel tumorski proces, so po operaciji ponovno preverili in ugotovili, da je – povsem zdravo.

Sumijo, da je do napake prišlo med predhodno analizo vzorca, ki je bil kontaminiran z vzorcem drugega pacienta, zaradi česar je bil rezultat lažno pozitiven. Pacientka je bila o vsem obveščena skoraj mesec dni po tem, ko je klinika prejela nove izvide.

»Nikakršne zdravniške napake ni bilo«

Avstrijski zdravstveni organi so javnost šokirali z izjavo o tem primeru. Sklicevali so se na medicinsko literaturo, ki navaja, da je možnost lažno pozitivnega izvida do 3 odstotke primerov. Prav tako poudarjajo, da je »medicinske odločitve treba sprejemati na podlagi takrat razpoložljivih informacij, ne pa na podlagi najnovejših izvidov«, zato v tem primeru ne vidijo »nikakršne zdravniške napake«, saj je bila takrat priporočena operacija glede na izvide »medicinsko utemeljena in nujna«, je navedel ORF.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
