Mladi ženski pomotoma odstranili zdravo maternico, javnost v šoku zaradi odziva bolnišnice: »Možnost je obstajala …«

Na kliniki v avstrijskem Linzu so 30-letni ženski po nesreči odstranili povsem zdravo maternico. Ženska je bila operirana zaradi suma na agresivno obliko raka, vendar se je izkazalo, da je bil odvzeti vzorec tkiva v laboratoriju kontaminiran.

Pacientko so poleti 2025 obvestili o tumorju na maternici in jo napotili na nujni operativni poseg odstranitve celotne maternice. Tkivo, za katero je bilo navedeno, da ga je prizadel tumorski proces, so po operaciji ponovno preverili in ugotovili, da je – povsem zdravo.

Sumijo, da je do napake prišlo med predhodno analizo vzorca, ki je bil kontaminiran z vzorcem drugega pacienta, zaradi česar je bil rezultat lažno pozitiven. Pacientka je bila o vsem obveščena skoraj mesec dni po tem, ko je klinika prejela nove izvide.

»Nikakršne zdravniške napake ni bilo«

Avstrijski zdravstveni organi so javnost šokirali z izjavo o tem primeru. Sklicevali so se na medicinsko literaturo, ki navaja, da je možnost lažno pozitivnega izvida do 3 odstotke primerov. Prav tako poudarjajo, da je »medicinske odločitve treba sprejemati na podlagi takrat razpoložljivih informacij, ne pa na podlagi najnovejših izvidov«, zato v tem primeru ne vidijo »nikakršne zdravniške napake«, saj je bila takrat priporočena operacija glede na izvide »medicinsko utemeljena in nujna«, je navedel ORF.