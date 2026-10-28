Mladoletnega terorista iz Srbije maja že aretirali v Nemčiji! To je povedal policistom

Po terorističnem napadu na pripadnika lokalne policije, ki je varoval izraelsko veleposlaništvo v Beogradu, je bila stopnja varnostnega tveganja, kot smo že pisali, dvignjena na najvišjo rdečo, zdaj pa se je izkazalo še, da je bil napadalec organom pregona znan že od prej. V preteklosti je bil namreč aretiran v Nemčiji.

Mladoletnik je policista v Beogradu napadel z dvema nožema, medtem ko je vzklikal Alahu Akbar, pripadnik žandarmerije pa je napadalca ubil v samoobrambi, pri čemer je bil sam lažje poškodovan, utrpel je ureznino na obrazu. Policist se počuti dobro in naj bi bil že danes tekom dneva odpuščen v domačo oskrbo.

Medtem so novinarji portala N1 Srbija iz policijskih virov izvedeli, da naj bi bil taisti mladoletnik, rojen v okolici Šabca, maja aretiran v Münchnu zaradi suma priprave terorističnega napada. Julija je bil deportiran v Srbijo. Med zaslišanjem v Nemčiji naj bi po poročanju portala Dnevnik.hr opisal, kako se je prek interneta začel zanimati za vsebine, povezane z islamskim fundamentalizmom in terorističnimi organizacijami, kot sta Al Kaida in Islamska država. Potem ko je v Nemčiji prišel v stik z neznano osebo, je začel načrtovati napad na judovsko skupnost v Münchnu.

Ali je bil po vrnitvi v Srbijo pod kakršnim koli nadzorom, še ni znano.

Zgodilo se je v noči na sredo. FOTO: Handout/Afp