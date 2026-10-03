Mladoletnik na čelu izsiljevalske skupine, ki je kradla občutljive podatke

Evropski in ameriški organi pregona so v mednarodni operaciji KillSwitch prevzeli nadzor nad strežniki in spletnim mestom kibernetske kriminalne skupine KillSec, ki jo preiskovalci povezujejo z okoli 1000 domnevnimi napadi po svetu. Skupina naj bi z izkoriščanjem ranljivosti in slabo zavarovanih dostopov kradla občutljive podatke podjetij in organizacij, nato pa od žrtev z grožnjo, da bo podatke objavila, zahtevala odkupnino. V središču preiskave operacije KillSwitch je 16-letnik, ki ga sumijo, da je bil glavni operater oziroma administrator skupine KillSec, sicer pa so začasno aretirali tri osumljence in opravili osem hišnih preiskav v Grčiji, Romuniji, Španiji in Združenem kraljestvu. Preiskave so se v več državah začele v začetku leta 2025. Mednarodna preiskava je odkrila osumljence, za katere se domneva, da so v skupini prevzeli različne vloge, vključno z administratorjem, razvijalcem, pogajalcem in povezanim članom, sporoča Europol.

1000 kibernetskih napadov naj bi izvedli.

Domnevni administrator in glavni operater je po navedbah preiskovalcev star 16 let. Osumljeni razvijalec je avgusta 2026 dopolnil 18 let, kar pomeni, da je bil v času storitve domnevnih kaznivih dejanj še mladoleten. Preiskovalci so identificirali tudi osebo, ki naj bi v skupini delovala kot pogajalec, in še eno osebo v vlogi povezanega člana. Preiskave drugih morebitnih članov se nadaljujejo.