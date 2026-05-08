Mladoletnik v uniformi JLA položil venec pri Titovem spomeniku: preiskuje ga policija (FOTO)

Puljska policija je izvedla kriminalistično preiskavo zoper mladoletnega hrvaškega državljana, ki je v uniformi JLA položil venec pri spomeniku Josipu Brozu Titu, navajajo hrvaški mediji.

Mladenič je 4. maja okoli 15.05 v Titovem parku v Pulju položil venec ob obeležitvi obletnice smrti Josipa Broza Tita, pri tem je bil oblečen v vojaško uniformo Jugoslovanske ljudske armade, ki je izvedla agresijo na Hrvaško, in je na glavi nosil vojaško kapo z rdečo zvezdo peterokrako, s čimer je povzročil vznemirjenost javnosti, je sporočila policija.

S svojim ravnanjem je mladoletnik izpolnil znake prekrška iz 5. člena Zakona o prekrških zoper javni red in mir, saj je na javnem kraju z nošenjem in izpostavljanjem simbolov motil javni red in mir, navajajo na policiji, ki bo zoper mladoletnika vložila obtožni predlog pri pristojnem sodišču.