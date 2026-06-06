Mnoge je zbudil, potres so čutili v tem delu države: »Kot da je v daljavi grmelo ...

Čeprav ni bil močan, je številne zbudil potres, ti pa so svoje izkušnje delili na strani Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra (EMSC).

Prebivalce dela osrednje Hrvaške je zjutraj namreč prebudilo tresenje tal, zabeleženo nekaj po 7. uri. Po podatkih EMSC je bil potres magnitude 2,6 po Richterju ob 7.01 na globini 10 kilometrov, z žariščem 73 kilometrov jugovzhodno od Zagreba in 18 kilometrov od Novega Grada v Bosni in Hercegovini.

Čeprav ni bil močan, so ga številni prebivalci zaznali in opisali, kako je bilo.

»Petrinja, udarec, rahlo tresenje in zvok«

»Kot da je v daljavi grmelo ...«

»Sisak, globoko bobnenje ...«.