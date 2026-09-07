Pogreb Ratka Mladića sprožil zgražanje: »Žrtve in njihove družine si tega ne zaslužijo« (VIDEO)

Iz Bruslja in regije prihajajo odzivi na zadnje dogodke v Beogradu, kjer poteka slovo od obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića. Kljub prisotnosti srbskih ministrov, vojaški straži ob krsti in državni zastavi v Evropski komisiji trdijo, da ne gre za pogreb z državnimi častmi.

Tiskovna predstavnica Evropske komisije Paula Pinho je na novinarska vprašanja odgovorila, da so imeli informacije o načrtovanih državnih časteh, ki pa se po njihovi oceni niso uresničile. Ob vztrajanju novinarjev, kako je mogoče trditi, da ne gre za državni pogreb, če pa so vanj neposredno vključene državne institucije in vojska, je dodala le: »Srbija se sama odloča o organizaciji pogreba, mi pa smo svoje stališče jasno izrazili.«

FOTO: Oliver Bunic Afp

Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) je v uradni izjavi obsodila poveličevanje vojnih zločincev, pri čemer Srbije ni imenovala neposredno. Izpostavili so, da sta vsakršno poveličevanje vojaških obsojencev in zanikanje genocida v diametralnem nasprotju s temeljnimi vrednotami EU ter da za to ni mesta ne v EU ne v državah kandidatkah. Pinho prav tako uradno še ni mogla potrditi, ali bo predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na svoji jesenski turneji po Zahodnem Balkanu obiskala tudi Srbijo, saj da se program obiska še usklajuje. Je pa komisarka za širitev Marta Kos zaradi dogajanja v Beogradu odpovedala svoj načrtovani obisk Srbije, kot smo že poročali.

Ostrejši odziv na dogajanje je prišel s Hrvaške. Zunanji minister Gordan Grlić Radman je spomnil, da Mladić za zločine na Hrvaškem, kot sta Škabrnja in Knin, nikoli ni odgovarjal, čeprav je bil v Haagu obsojen na dosmrtni zapor zaradi genocida v Srebrenici, pregona civilistov in obleganja Sarajeva. »Zdajšnje glorificiranje tega vojnega zločinca je resnično nezdružljivo z evropskimi vrednotami. To je predvsem žalitev za žrtve, preživele in njihove družine,« je poudaril Grlić Radman ter pozval k zaščiti evropskih vrednot v državah kandidatkah za vstop v Unijo.

Škabrnja je vas v zadrskem zaledju, kjer so srbske enote pod poveljstvom Ratka Mladića novembra 1991 izvedle masaker nad hrvaškimi civilisti in ujetniki. Pobitih je bilo več kot 80 ljudi, vas pa je bila skoraj popolnoma uničena. Knin je mesto v severni Dalmaciji, ki je med vojno služilo kot glavno središče in »prestolnica« samooklicane srbske avtonomne pokrajine (Srbske krajine), od koder so potekale vojaške operacije in pregon nesrbskega prebivalstva. Hrvaške sile so mesto ponovno prevzele avgusta 1995 v vojaški operaciji Nevihta (Oluja).

Mladić je umrl 27. avgusta v zaporniški bolnišnici v Haagu v 85. letu starosti, pokopali pa ga bodo na beograjskem pokopališču Topčider.