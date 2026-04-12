Množično financiranje je lahko dober način za zbiranje donacij: Kako je pa z davkom?

Množično financiranje je v zadnjih letih popularen način, da projekt, izdelek ali ideja pride do denarja brez bank in velikih vlagateljev. Zanjo se na tak način namesto tega zbere veliko manjših prispevkov ljudi, praviloma prek spletne platforme. Praviloma avtor kampanje predstavi projekt in zapiše tudi, koliko zbranih sredstev pričakuje in do kdaj. Nato avtorju nakažejo tisti, ki se projekt odločijo podpreti – ker jim je ideja blizu, ker želijo pomagati ali ker v zameno dobijo določeno ugodnost, kot so prednaročilo izdelka, vstopnice, posebne izdaje ... Oblike tovrstnega zbiranja so različne, različne so tudi platforme. Seveda pa je v vseh primerih ključno, da kampanja prepriča z jasnim načrtom, realnim ciljem in transparentnostjo. Če se med ljudmi – predvsem prek družbenih omrežij – podpora lahko hitro razširi, lahko prav tako pride na slab glas ali usahne.

Slovenski primeri

Med prosilci za pomoč pri izdelku ali projekt je najbrž najbolj znana platforma Kickstarter. Pri iskanju donacij, denimo za dobrodelne akcije, pa izstopa prepoznavnost platforme GoFundMe. Tam posamezniki, poudarjajo lastniki platforme, zbirajo sredstva zase, za prijatelje ali družino. Razlogi so različni, od pokritja stroškov zdravljenja do športa in hišnih ljubljenčkov. Ob tem velja omeniti, da trenutno GoFundMe sredstva pošilja v 20 držav, tudi nekatere evropske (denimo v sosednjo Avstrijo ali Italijo), med njimi pa ni Slovenije. Prejemnik donacij (ki lahko zbira denar tudi za koga drugega) mora biti polnoletna oseba z bančnim računom v eni od teh držav.

Na platformi je kljub temu zaslediti primere, povezane s Slovenijo. V zadnjih letih je denimo največ denarja, in sicer okoli 45.000 evrov, zbrala slovenska družina, ki živi v Kanadi in je med uničujočimi poplavami leta 2023 ostala brez družinske hiše, kamor se je nameravala vrniti po vrnitvi v domovino. Okoli 29.000 evrov je zbral tudi slovenski skladatelj Anže Rozman, ki je bil med številnimi žrtvami uničujočih lanskih požarov v Los Angelesu. Med donatorji je bil sodeč po objavljenih podatkih tudi dirigent Patrik Greblo. Da glasbeniki radi poskrbijo za svoje kolege, je pokazala tudi Rozmanova gesta, saj je del zbranih sredstev nakazal skladu, ki pomaga glasbenikom, ki so v požarih prav tako izgubili premoženje.

Skladatelj Anže Rozman je iskal in našel dobre ljudi, ki so vsaj malo pomagali ublažiti posledice hudega požara. FOTO: Instagram/anze.rozman

Največ zbrali med pandemijo Zbiranja prek platform so najpogostejša v ZDA. V zadnjem času je odmeval primer ženske iz Minneapolisa, ki jo je 7. januarja ubil agent službe Ice. Kampanja GoFundMe za pomoč družini Renee Nicole Good, ki so jo odprli le nekaj ur po tem, ko je bila 37-letna mati treh otrok ustreljena v avtomobilu med operacijo priseljenskega nadzora blizu svojega doma v Minneapolisu, se je končala, ko je zbrala več kot 1,5 milijona dolarjev. Tudi za Alexa Prettija, ki so ga januarja 2026 prav tako ustrelili agenti službe Ice na ulicah Minneapolisa, so zbirali sredstva, in jih zbrali še več: doslej 1,8 milijona dolarjev. So pa po drugi strani zbrali tudi skoraj 800.000 dolarjev za agenta Jonathana Rossa, ki je ustrelil Goodovo. Če bi bil agent obtožen zločina, bi se sicer lahko zapletlo, saj platforma ne omogoča izplačila sredstev za pravno obrambo nasilnega kaznivega dejanja. Med največjimi projekti je tudi zbiranje denarja za Uradni spominski sklad Georgea Floyda, ki so ga prav tako ubili policisti, kar je zagnalo gibanje Black lives matter (zbrali so skoraj 15 milijonov dolarjev). Kar 25 milijonov dolarjev pa so zbrali s pobudo, ki so jo začeli med prvim mandatom Donalda Trumpa, in sicer za gradnjo varnostnega zidu na meji z Mehiko (kasneje je bil eden od ustanoviteljev obsojen na več let zapora, ker je ukradel del sredstev). Največ pa je zbrala pobuda America's Food Fund, ki jo je med pandemijo covida pomagal zagnati igralec Leonardo DiCaprio, in sicer so zbrali okoli 45 milijonov dolarjev za hrano za revne Američane.

Pred leti je bil odmeven tudi primer slovenske igralke Inje Zalta, ki je med pandemijo koronavirusa v Los Angelesu ostala brez sredstev. Za pomoč je prosila sledilce na Instagramu in v krajšem času zbrala dovolj denarja, da se je lahko vrnila domov. Na GoFundMe je opaziti še nekaj zbiranj sredstev za pokritje zdravstvenih stroškov. Tako je denimo hči Slovenca, ki ga je prizadela ruptura možganske anevrizme, za njegovo rehabilitacijo doslej zbrala skoraj 15.000 evrov.

Pomagate lahko tudi mladi slovenski džezovski pevki Neži Okorn, ki zbira sredstva za izdajo albuma, ali pa obetavni slovenski igralki skvoša Piki Rupar. Se pa najdejo tudi kakšni bolj nenavadni primeri. Med njimi denimo primer dekleta, ki zbira 1200 evrov za plačilo globe za svojega fanta študenta, ki je pod vplivom alkohola vozil kolo in napihal – od takrat ni več ista oseba, pravi, saj se je ravno vrnil s študentske izmenjave, je brez denarja in si ne zna predstavljati, kako bo plačal kazen. Razočarani navijači NK Olimpija pa so lani na GoFundMe po slabih rezultatih zbirali denar za enosmerno letalsko vozovnico Ljubljana–Lizbona za trenerja Jorga Simãa. Denarja niso zbrali, je pa Portugalec res kmalu sedel na letalo ...

Inja Zalta je prosila za pomoč in jo tudi dobila.

GoFundMe sredstva pošilja v 20 držav, med njimi pa ni Slovenije.

Obdavčitev

Obstaja pa nekaj podobnih platform za zbiranje, ki omogočajo tudi izplačila v Slovenijo. Med njimi sta denimo platformi GoGetFunding ali 4fund.com. In kako tovrstne donacije obravnava naša finančna uprava? Kot so nam pojasnili, sredstva, ki jih fizična oseba prejme kot pomoč od druge fizične osebe, načeloma niso obravnavana kot dohodek po zakonu o dohodnini. »Ta sredstva so lahko predmet obdavčitve z davkom na dediščine in darila, če fizična oseba v obdobju 12 mesecev od ene fizične osebe prejme več kot 5000 evrov,« so pojasnili.

Inja Zalta je prosila za pomoč in jo tudi dobila.

Sredstva, zbrana prek GoFundMe v tujini, pa niso predmet obdavčitve z davkom na prejeto darilo, ne glede na vrednost prejetih sredstev. Sredstva, ki jih fizična oseba prejme od pravne osebe, so obdavčena z dohodnino, razen če vrednost ne presega 42 evrov ali če skupna vrednost v davčnem letu od istega darovalca ne presega 84 evrov.

Skladatelj Anže Rozman je iskal in našel dobre ljudi, ki so vsaj malo pomagali ublažiti posledice hudega požara. FOTO: Instagram/anze.rozman

Ta sredstva so lahko predmet obdavčitve, če fizična oseba v obdobju 12 mesecev od ene fizične osebe prejme več kot 5000 evrov.

»Dohodnine pa se ne plača od pomoči, ki jih socialno ali drugače ogrožene osebe prejmejo od organizacij, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, in od organizacij, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja invalidske organizacije, status invalidske organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju invalidskega varstva,« smo še izvedeli.

Za Renee Nicole Good so na ta način zbrali 1,5 milijona dolarjev. FOTO: Tim Evans Reuters

Če prejemnik prejme več kot 5000 evrov od fizične osebe, pa mora pri pristojnem finančnem uradu vložiti napoved za odmero davka od prejetega darila v 15 dneh od dne sprejema darila. Če sredstva zbira humanitarna organizacija in jih nakaže posamezniku, so taka darila oproščena plačila dohodnine, zato prijava ni potrebna.