Množico pohodnikov so odnesle padavine, našli so truplo

Po nenadni sobotni poplavi na območju nacionalnega parka Grand Canyon, Veliki kanjon, v ameriški zvezni državi Arizona še vedno pogrešajo več kot 20 ljudi, so sporočili iz službe za narodne parke (NPS). V nedeljo zvečer so ob reki Kolorado našli truplo še 46-letnega moškega, njegove identitete pa za zdaj še niso mogli razkriti.

Poplava je območje parka zajela v soboto okoli 14.30 po lokalnem času, ko je močno deževje zajelo planoto Kaibab. Po navedbah arizonskega javnega radia KNAU je ponekod v približno 30 minutah padlo tudi 2,5 centimetra dežja. Del padavin je padel na območje, ki ga je lani prizadel požar Dragon Bravo, zaradi česar je voda s pobočij hitreje odtekala v kanjon Bright Angel in proti ranču Phantom.

Do nedelje zjutraj so s helikopterji evakuirali 62 ljudi z območja ranča Phantom in spodnjega dela poti North Kaibab, dodatne evakuacije pa so nadaljevali čez dan. Evakuirane so prepeljali na južni rob kanjona, kjer jim je pomagal ameriški Rdeči križ.

Po poplavi v narodnem parku pogrešajo več kot 20 ljudi. FOTO: Daniel Slim/Afp

NPS zdaj vse tiste, ki imajo kakršne koli informacije o pohodnikih ali tabornikih na prizadetem območju, poziva, naj se oglasijo preiskovalcem.

Po poročanju medijev iz Arizone je voda uničila skoraj vse brvi čez potok Bright Angel, v reko Kolorado pa odnesla kovinske konstrukcije, skale in drug drobir. Zaradi nevarnosti so do nadaljnjega zaprli ranč Phantom, kamp Bright Angel, celotno pot North Kaibab do ranča ter mostova Black in Silver. Začasno je ustavljen rečni promet.

Poplava je močno poškodovala tudi vodovod Transcanyon, ki oskrbuje južni rob parka. Od včeraj opoldne tam veljajo najstrožje omejitve porabe vode, zaprta bodo prenočišča.

Vremenoslovci so za včeraj napovedovali nove nevihte. Še posebno nevarna ostajajo tista požgana območja, kjer so mogoči novi hudourniški tokovi in skalni podori.