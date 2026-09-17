Močan potres na Hrvaškem: »Najprej je počilo, nato je močno zatreslo«

Močan potres pri Crikvenici: »Najprej je počilo, nato je močno zatreslo«

Območje pri Crikvenici je danes dopoldne stresel potres z magnitudo 3,3. Po podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra EMSC so sunek zaznali ob 10.47, prebivalci pa poročajo, da so se tresla okna in stekla, navajajo hrvaški mediji.

Epicenter potresa je bil po podatkih EMSC približno 19 kilometrov od Crikvenice, žarišče pa na globini okoli devet kilometrov.

Tresenje so ljudje dobro občutili

Nekateri so poročali, da so najprej zaslišali močan zvok, nato pa je streslo. Drugi so opisovali dva hitra sunka, pri čemer naj bi bil drugi občutno močnejši.

»Tresla so se okna in stekla, sprva smo mislili, da je zagrmelo,« je eden od prebivalcev opisal dogajanje. Po drugih pričevanjih je tresenje trajalo od nekaj sekund do približno deset sekund.

Za zdaj ni poročil o morebitni škodi ali poškodovanih.