Močan potres na hrvaškem otoku, kamor hodi veliko Slovencev: »Dobro je streslo nekaj sekund, Malinska, dva poka«

Hrvaška Seizmološka služba je ob 14.22 zabeležila potres z epicentrom en kilometer jugovzhodno od Njivic na otoku Krku. Magnituda potresa je znašala 2,8 po Richterju, intenziteta v epicentru pa so ocenili na III–IV stopnjo po EMS-lestvici.

Na straneh Evropsko-mediteranskega seizmološkega centta so številni prebivalci, ki so občutili tresenje, zapisali komentarje.

»Dobro je streslo nekaj sekund. Zvok zamolklega grmenja.«

»Sunek, nato tresenje.«

»Prehodno bobnenje, ki je streslo vrata.«

»Malinska, dva poka.«

Potres so poleg na Krku čutili tudi prebivalci Kraljevice in crikveniškega območja.