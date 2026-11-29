Južno obalo Kalifornije je v soboto zjutraj po lokalnem času stresel potres z magnitudo 5,0, v prvih 45 minutah pa so mu sledili še najmanj štirje popotresni sunki. Žarišče potresa je bilo okoli šest kilometrov zahodno od kraja Manhattan Beach na globini dobrih 12 kilometrov, poroča ameriški geološki inštitut (USGS).

Tresenje tal so čutili po večjem delu losangeleške kotline. V Santa Monici so ljudje zbežali iz trgovin, na mednarodnem letališču v Los Angelesu (LAX) pa so s stropa terminala odpadale plošče. Iz previdnosti so zaprli pomol v kraju Manhattan Beach, nevarnosti cunamija pa ni bilo.

Losangeleški gasilci po prvem pregledu niso poročali o večji gmotni škodi ali poškodovanih, tudi županja Karen Bass pa je prebivalce pozvala k mirnosti, saj potresi na tem območju niso redkost. Seizmologinja Lucy Jones je ob tem poudarila, da je bil to eden močnejših potresov na širšem območju Los Angelesa po letu 2014, a so bile posledice na površju zaradi večje globine žarišča precej milejše. Na spletu se je pojavil tudi posnetek, na katerem lahko vidimo letalo, ki je bilo tik pred pristankom v času potresa. A namesto da bi pilot z njim pristal, je letalo raje preusmeril nazaj v zrak. Pristanek v trenutku potresa bi bil lahko nevaren zanj in za vse potnike.