Hrvaška seizmološka služba je sporočila, da so sinoči ob 23.07 v Jadranskem morju pri Mljetu zabeležili potres z magnitudo 4,0 po Richterju. »Seizmografi Seizmološke službe so zabeležili precej močan potres z žariščem v Jadranskem morju v bližini otoka Mljeta. Magnituda potresa je znašala 4,0 po Richterju, intenziteta v žarišču pa je bila ocenjena na V. stopnjo po EMS-lestvici. Potres so čutili v območju Dubrovačkega primorja,« so zapisali v sporočilu.

Evromediteranski seizmološki center (EMSC) je sporočil, da je bil potres magnitude 3,9, objavili so tudi pričevanja ljudi, ki so ga čutili.

»Kar precej je streslo, a na srečo ne tako dolgo,« je zapisal prebivalec Babinega Polja.

»Pošteno je streslo in je trajalo,« je zapisal prebivalec Mljeta.

»Najprej blag sunek, takoj za njim precej močnejši. Skupaj 4–5 sekund,« je dodal prebivalec Mokošice. »Dolgo je trajalo in bil je en močnejši sunek,« je zapisal prebivalec Staševca.