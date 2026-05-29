Močan potres v naši bližini, domačini šokirani: »Tako močno je treslo, da zdaj ni več spanja«

Točno opolnoči je območje Bosne in Hercegovine prizadel potres z magnitudo 3,9 po Richterjevi lestvici. Po podatkih tamkajšnjega republiškega seizmološkega zavoda je bilo žarišče v bližini Bileće, sunek pa je bil dovolj močan, da so premikanje tal zaznali tudi v Hrvaški in Črni gori. Prve analize kažejo, da je bil epicenter približno devet kilometrov stran od Bileće. Evropsko-mediteranski seizmološki center (EMSC) je ob tem sporočil, da je bil hipocenter potresa razmeroma plitvo, in sicer približno pet kilometrov pod površjem zemlje.

Poročil o morebitni gmotni škodi ali poškodovanih ljudeh za zdaj ni. Kljub temu je dogodek med prebivalci povzročil precej vznemirjenja, saj so številni občutili sunkovito tresenje tal, ki je seglo globoko v sosednji regiji. To potrjujejo tudi številni komentarji prestrašenih občanov. Eden izmed njih opisuje, da je bil občutek, »kot bi nekaj udarilo in streslo hišo«, nekdo drug pa kratko dodaja, da je šlo za »močan udarec«. Da je »dobro zatreslo«, se strinjajo mnogi, med njimi pa je tudi prebivalec, ki odkrito priznava: »Ta potres me je resnično prestrašil.« Nekateri zaradi vznemirjenja niso mogli nazaj spat, saj je »treslo tako močno, da zdaj ni več spanja«, spet drugi pa poudarjajo, da je »opolnoči dolgo zibalo«. Dogodek je predramil tudi goste v sosednjih državah; eden izmed njih poroča, da ga je potres »v Dubrovniku prebudil iz globokega spanca,« pri čemer se mu je »tresla postelja, pa čeprav je bil v četrtem nadstropju hotela«. Tresenje pa je seglo vse do Črne gore, od koder javljajo o le »rahlem tresenju tal v Budvi«.