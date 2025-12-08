Močan potres z magnitudo 7,6 stresel Japonsko: zdaj jim grozi še cunami (VIDEO)

V morju nedaleč od vzhodne obale japonske prefekture Aomori na otoku Honšu je Japonska meteorološka agencija zabeležila potres z močjo 7,6 po Richterjevi lestvici. Epicenter potresa je bil v globini 50 kilometrov. Na spletni strani japonske meteorološke agencije je razvidno, da je Japonska za južno obalo otoka Hokaido in severovzhodno obalo otoka Honšu izdala opozorilo pred cunamijem. Opozarjajo, da bi valovi lahko merili do tri metre v višino. Po poročanju japonske radiotelevizije NHK v jedrskih elektrarnah v regijah, ki jih je prizadel današnji potres, opravljajo varnostne preglede.

Na drugem koncu države, na jugozahodu, so močan potres zabeležili že v začetku letošnjega leta. Potres z magnitudo 6,8, je okrog okoli 21.19 po krajevnem času streslo ob obali prefekture Mijazaki v regiji Kjušu, kljub temu da so oblasti tudi takrat svarile pred cunamijem z valovi do enega metra, pa se to takrat na srečo ni zgodilo.

Japonska vlada je sicer že letos spomladi izdala izredno opozorilo zaradi katastrofalne škode, ki bi jo lahko povzročil prihajajoči mega potres. Strokovnjaki zdaj verjamejo, da obstaja 80-odstotna verjetnost potresa z magnitudo 9 v dolini Nankai ob japonski pacifiški obali v naslednjih 30 letih. Japonska je še posebej nagnjena k potresom, ker leži na obsežnem pasu potresne dejavnosti, znanem kot pacifiški ognjeni obroč. Približno 81 odstotkov vseh večjih potresov na svetu se zgodi na tem območju, ker na tem območju trčijo tektonske plošče.