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ROMUNIJA

Močna nevihta prizadela to državo na Balkanu, terjala smrtno žrtev v prestolnici: »Takšnega dogodka še nismo doživeli!« (FOTO in VIDEO)

Poplavljene so bile ceste, promet je bil ohromljen, prizadete so bile nekatere postaje podzemne železnice ...
FOTO: The Ceylon Mount Lounge Via Reuters
FOTO: The Ceylon Mount Lounge Via Reuters
M. U.
 1. 7. 2026 | 17:23
 1. 7. 2026 | 17:23
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V hudem neurju, ki je v noči s torka na sredo prizadelo Bukarešto, je umrla najmanj ena oseba, posledice pa so zabeležili še v 60 krajih po vsej Romuniji. Oseba, ki je umrla, je izgubila življenje, ko je na avtomobil padlo drevo.

Bukarešta je bila najbolj prizadeto območje: poplavljene so bile ceste, promet je bil ohromljen, prizadete so bile nekatere postaje podzemne železnice ... Župan prestolnice Ciprian Ciucu je razmere označil kot »doslej nevidene«.

Poškodovanih je bilo več deset hiš, samo v Bukarešti pa so zabeležili 2000 klicev na interventne službe. Po do zdaj znanih podatkih, ki jih je objavil portal Digi24, je bilo v neurju poškodovanih več kot 500 avtomobilov, 27.000 gospodinjstev po vsej državi pa je ostalo brez električne energije.

Padlo več kot 90 odstotkov povprečne mesečne količine padavin

Podjetje Apa Nova je sporočilo, da je na območju Bukarešte v desetih urah v povprečju padlo 69,9 litra dežja na kvadratni meter. To je več kot 90 odstotkov povprečne mesečne količine padavin za junij.

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FOTO: The Ceylon Mount Lounge Via Reuters
FOTO: The Ceylon Mount Lounge Via Reuters
FOTO: The Ceylon Mount Lounge Via Reuters
FOTO: The Ceylon Mount Lounge Via Reuters
FOTO: Inquam Photos/octav Ganea Via Reuters
FOTO: Inquam Photos/octav Ganea Via Reuters

»V posameznih delih Bukarešte so padle količine padavin, ki se pojavijo enkrat na sto let,« so navedli v podjetju.

Neurje je sledilo vročinskemu valu, med katerim so se v nekaterih delih Romunije v ponedeljek in torek temperature povzpele nad 40 stopinj Celzija.

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