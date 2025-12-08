Visoki valovi odnesli življenja treh ljudi, eden še pogrešan

V nedeljo popoldne je mogočen val na severozahodni obali Tenerifov, v naravnih bazenih pri Los Gigantesum presenetil kopalce in jih z močnim sunkom povlekel v globino. Po poročanju španskih medijev so v nesreči umrle tri osebe, tri so bile poškodovane, ena pa je še vedno pogrešana. Po podatkih reševalnih služb Kanarskih otokov je vodna masa presenetila več kopalcev, med žrtvami pa naj bi bilo tudi več turistov. Potrjena je smrt dveh moških in ene ženske. O identiteti drugega preminulega moškega podatki še niso znani. Med kaosom je ena ženska na klifih Los Gigantes doživela srčni zastoj. Reševalci so jo s pomočjo vodnega skuterja pripeljali v varno območje, jo oživljali in nato z vojaškim helikopterjem odpeljali v bolnišnico. V veliki reševalni akciji so sodelovali gasilci, policija, helikopter in nujna medicinska pomoč. Iskanje pogrešane osebe se je nadaljevalo pozno v noč, vendar za zdaj brez uspeha.

Opozorila pred nevarnimi valovi

Državna televizija RTVE poroča, da so oblasti že pred nesrečo opozorile na izjemno visoke valove. Naravni bazeni, vklesani v obalne kamnite formacije, so sicer priljubljena turistična točka, a se ob razburkanem morju lahko v trenutku spremenijo v smrtonosne pasti. Visoki valovi lahko kopalce odrinejo na odprto morje, močni tokovi pa močno otežujejo vrnitev na obalo. Gre že za drugo podobno tragedijo v zadnjem mesecu.