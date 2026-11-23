Na dražbi v New Yorku so za rekordnih 190,4 milijona dolarjev oziroma približno 173 milijonov evrov prodali sliko Cvetoči kostanji slovitega nizozemskega slikarja Vincenta van Gogha.

Umetnina je nastala leta 1890 v francoskem kraju Auvers-sur-Oise v zadnjih mesecih umetnikovega življenja in velja za eno najpomembnejših del iz tega obdobja, ki so še v zasebni lasti. Z doseženo ceno je postavila nov dražbeni rekord za van Goghova dela in občutno presegla prejšnjega, ki je znašal 104 milijone evrov. Kupca na dražbi uradno niso razkrili, časnik The New York Times pa je neuradno poročal, da je sliko kupil ugledni trgovec z umetninami William Acquavella, vodja galerije Acquavella Galleries.

Cvetoči kostanji imajo novega lastnika. FOTO: Sotheby's via Reuters

Pod nacističnim režimom

Prodajo je, spomnimo, spremljala zapletena in boleča zgodba o lastništvu, povezana s preganjanjem Judov v obdobju nacizma. Sliko je leta 1909 v Parizu kupil vplivni nemški založnik Samuel Fischer, po njegovi smrti pa je prešla v last njegove družine. Fischerjevi dediči so vztrajali, da je morala družina umetnino leta 1936 prodati v Amsterdamu zaradi finančnih izgub, ki so jo doletele pod nacističnim režimom. Menili so, da prodaja ni bila prostovoljna, temveč posledica političnega pregona in stisk; Sotheby's da bo dražbo po njihovem lahko upravičil le, če dokažejo, da so Fischerjevi mojstrovino prodali po tržni ceni in iz lastnega interesa, so vztrajali.

Tudi Cezannov Harlekin je iztržil bajno premoženje. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Po znanih podatkih je sliko po prodaji hranil trgovec z umetninami Paul Cassirer, leta 1936 pa je prešla v last zakoncev Henriette in Marcela Kapfererja v Parizu. Pozneje je zamenjala več lastnikov, leta 1975 pa sta jo pridobila danes že pokojna zakonca Nelly Arrieta de Blaquier in predelovalec sladkornega trsa Carlos Pedro Blaquier ter jo hranila več kot pol stoletja. Tik pred dražbo so zastopniki premožnih argentinskih dedičev in vsi pravni dediči Fischerjevih dosegli sporazum, ki je omogočil prodajo, obenem pa spoštljivo naslovil ozadje lastništva ter prodaje umetnine in trpljenje judovske družine med holokavstom. Odvetnik Fischerjevih dedičev Gunnar Schnabel je po prodaji pojasnil le, da upajo, da bosta javni interes za primer in njegova pravična rešitev spodbudila tudi druge družine, ki so bile žrtve preganjanja v nacističnem obdobju, da vztrajajo pri iskanju pravice. Podrobnosti dogovora sicer niso znane.

Argentinska zakonca sta bila strastna zbiratelja umetnin. FOTO: Osebni arhiv

Kljub rekordnemu znesku pa je bilo vzdušje na newyorški dražbi dokaj klavrno, je bilo slišati, a to je bilo, glede na številne nezaceljene rane vpletenih, povsem razumljivo in pričakovano. Zakonca de Blaquier sta si sicer v svojem razkošnem domu v Buenos Airesu ustvarila pravo zakladnico impresionistične in postimpresionistične umetnosti, tam so tudi dela Paula Cezanna, Clauda Moneta, Camilla Pissarroja, Edgarja Degasa, Paula Ganguina in Pierre-Augusta Renoirja. Številnih del zaradi varnosti več kot pol stoletja nista pokazala javnosti, zato so bili mnogi premožni zbiratelji pred dražbo nadvse nestrpni. Cezannov Harlekin se je z zneskom sto milijonov evrov na isti dražbi uvrstil med najdražja slikarjeva dela, nove lastnike je sicer našlo 12 umetnin premožnega para in skupaj iztržilo 400 milijonov. Zavidljiva zbirka in številna druga dela so pritegnili milijarderje iz Severne Amerike, z Bližnjega vzhoda in iz Azije. Izkupiček večera je znašal vrtoglavih 707 milijonov evrov, med predstavniki 20. stoletja pa so izstopali Pablo Picasso, René Magritte, Aaron Douglas in Mary Cassatt.