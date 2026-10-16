Mont Blanc zrasel za dva metra

Mont Blanc, najvišji vrh Francije, Italije in zahodne Evrope, se je po zadnjih meritvah povišal za skoraj dva metra. Septembra je dosegel višino 4807,47 metra, kar je 1,88 metra več kot ob zadnji objavljeni meritvi leta 2023. Novo uradno višino so v sredo predstavili francoski geodeti, ki opozarjajo, da se vrh in njegova višina nenehno spreminjata. Razlog niso premiki gore, temveč predvsem spreminjanje debeline snežne in ledene odeje, ki prekriva skalnati vrh.

4810 metrov je uradna višina vrha zahodne Evrope.

»Vrh je v nenehnem gibanju,« je na novinarski konferenci v kraju Saint-Gervais pojasnil Jean des Garets, vodja geodetov v francoskem departmaju Haute-Savoie. Na višino snežne kape vplivajo snežne padavine, veter, temperature, osončenost in vremenske razmere v mesecih pred meritvijo. Meritve so opravili 17. septembra letos, ko so se geodeti, gorski vodniki in znanstveniki s 30 kilogrami merilne opreme povzpeli na vrh. S pomočjo satelitskih navigacijskih instrumentov so določili položaj najvišje točke, dron pa je posnel več kot 1300 fotografij, iz katerih so izdelali tridimenzionalni model zasneženega vrha. Z radarjem, ki prodira skozi tla, so preverjali tudi strukturo ledene odeje in kamnine pod njo.

Odvisen od snega in vetra

Francoski geodeti višino Mont Blanca sistematično merijo od leta 2001 na vsaki dve ali tri leta. Namen je pridobiti čim več podatkov, s katerimi lahko znanstveniki preučujejo vpliv podnebnih sprememb in vremenskih razmer na alpsko okolje.

Francoski geodeti opozarjajo, da se vrh in njegova višina nenehno spreminjata.

Skalnata osnova vrha leži približno na 4792 metrih nadmorske višine, uradna, zdaj torej 4807,47 metra, in višina 4810 m, ki ju običajno navajajo za Mont Blanc, pa vključujeta tudi sneg in led na njegovem vrhu. Prav debelina te plasti se lahko v nekaj letih spremeni za več metrov. Leta 2023 so izmerili 4805,59 metra, lani pa je bil vrh po meritvah še približno 1,3 metra višji kot letos. Glaciolog Luc Moreau je na novinarski konferenci izrazil zadovoljstvo, da vrh Mont Blanca ostaja še vedno hladen in da se zaenkrat zaradi podnebnih sprememb ni bistveno spremenil.

Če se vrh gore viša, pa ledenik Mer de Glace izginja. FOTO: Jeff Pachoud/AFP