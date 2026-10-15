Morda ste jih videli tudi sami: navadni spletni oglasi naj bi skrivali vohunsko operacijo

Spletni oglasi, ki so na prvi pogled videti povsem običajni, naj bi bili del obsežne vohunske operacije. Izraelsko podjetje Discover-Tech naj bi prek oglaševalskih omrežij zbiralo podatke o uporabnikih, jih prepoznavalo in spremljalo, v nekaterih primerih pa sodelovalo tudi pri napadih na njihove naprave. Na to opozarjata dve skupini raziskovalcev: Citizen Lab, raziskovalna skupina Univerze v Torontu, ki preučuje digitalni nadzor in kršitve človekovih pravic, ter podjetje Confiant, ki se ukvarja z varnostjo spletnega oglaševanja. Njune ugotovitve je 15. oktobra objavila tiskovna agencija Reuters. Po ugotovitvah raziskovalcev so se oglasi podjetja Discover-Tech prek različnih oglaševalskih partnerjev med marcem in junijem 2026 prikazovali na več kot 120.000 spletnih mestih in v več kot 70.000 mobilnih aplikacijah. Pogosto so oglaševali povsem običajne izdelke, denimo telefone in brezžične slušalke, zato uporabniki niso imeli očitnega razloga za sum.

Raziskovalci so ugotovili, da je podjetje lahko prepoznavalo uporabnike in spremljalo njihovo spletno dejavnost. V nekaterih primerih naj bi poskušalo pridobiti tudi telefonske številke uporabnikov pametnih telefonov. Za zbiranje določenih podatkov je bilo dovolj že, da se je oglas naložil na spletni strani ali v aplikaciji. Uporabniku zato ni bilo treba klikniti nanj. Po navedbah soustanovitelja podjetja Confiant Jeroma Danguja je Discover-Tech po svetu dnevno prikazoval najmanj deset milijonov oglasov.

Vohunska programska oprema tudi brez klika

Najbolj zaskrbljujoče so ugotovitve o povezavah med podjetjem Discover-Tech in ponudniki vohunske programske opreme. Po navedbah raziskovalcev naj bi se oglaševalska infrastruktura uporabljala tudi za pomoč pri nameščanju zlonamerne programske opreme na naprave izbranih tarč. Takšni napadi so lahko izvedeni brez klika na oglas ali drugega neposrednega dejanja uporabnika. V kibernetski varnosti se tak način napada imenuje napad brez uporabnikovega posega oziroma zero-click.

Citizen Lab je poročal, da je vohunska programska oprema izraelskega podjetja Candiru med letoma 2024 in 2025 okužila 45 naprav z operacijskim sistemom Windows v medijski hiši Al Jazeera. Raziskovalci so okužbe potrdili z analizo omrežnih zapisov, ki jim jih je posredovala televizijska mreža. To ne pomeni, da je bil vsak uporabnik, ki je videl oglas podjetja Discover-Tech, okužen ali tarča napada. Raziskovalci opozarjajo, da prikaz oglasa sam po sebi še ne dokazuje okužbe naprave. Pomeni pa, da je bilo mogoče oglaševalsko infrastrukturo uporabiti za prikrito zbiranje podatkov in v določenih primerih tudi za napade.

Oglasi dosegli tudi omrežja pomembnih ustanov

Po ugotovitvah raziskovalcev so se oglasi podjetja Discover-Tech prikazovali tudi v omrežjih ustanov, pri katerih je varnost podatkov še posebej pomembna. Med njimi naj bi bili Združeni narodi, zveza Nato, Evropska komisija ter različne državne in obrambne ustanove. Confiant je opozoril tudi na oglase v omrežjih Mednarodne agencije za atomsko energijo in Mednarodnega kazenskega sodišča. Raziskovalci so ugotovili, da bi lahko oglaševalska infrastruktura omogočala zbiranje podatkov o dejavnosti uporabnikov tudi v takšnih okoljih.

Posebej izpostavljena naj bi bila palestinska ozemlja, kjer naj bi se oglasi podjetja pojavljali zelo pogosto. Vendar sama prisotnost oglasov v omrežju določene ustanove še ne pomeni, da so bili njeni sistemi okuženi z vohunsko programsko opremo.

Google podjetje odstranil s svojih platform

Po objavi ugotovitev so se od podjetja Discover-Tech začele umikati tudi oglaševalske platforme. Google je podjetju ukinil dostop do svojih oglaševalskih sistemov zaradi sistematičnih kršitev pravil. Ukrepali so tudi drugi ponudniki, med njimi Comcastova oglaševalska platforma Beeswax, medtem ko je Vungle, ki deluje v okviru podjetja Liftoff, dostop podjetja začasno ustavil med preverjanjem. Evropsko združenje za digitalno oglaševanje IAB Europe je podjetje odstranilo s seznama odobrenih ponudnikov.

Discover-Tech na vprašanja Reutersa ni odgovoril. Reutersu se ni uspelo povezati niti z lastniki podjetja Candiru. Ameriško ministrstvo za trgovino je Candiru leta 2021 uvrstilo na seznam podjetij, za katera veljajo omejitve zaradi domnevne dobave vohunske programske opreme, uporabljene proti državnim uradnikom, novinarjem, aktivistom in akademikom.

Ugotovitve znova odpirajo vprašanje varnosti spletnega oglaševanja. Oglasi niso le orodje za prikazovanje izdelkov in storitev: če se oglaševalska infrastruktura zlorabi, lahko postane tudi sredstvo za spremljanje ljudi in napade na njihove naprave.