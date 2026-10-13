Morje bolj toplo in bolj slano: temperatura okoli dve stopinji višja od povprečja iz druge polovice 20. stoletja

Sredozemsko morje se ne le segreva in postaja bolj slano, temveč se hitrost teh sprememb še povečuje, pri čemer je merljiv signal zaznan do globine dveh kilometrov, kaže analiza meritev med letoma 1950 in 2025, so sporočili znanstveniki z zagrebškega Instituta Ruđer Bošković.

Doktorja znanosti Elena Terzić in Ivica Vilibić sta v prispevku, objavljenem v reviji Geophysical Research Letters, analizirala podatke iz obdobja 75 let, 1950–2025, pri čemer sta zgodovinske meritve z raziskovalnih ladij združila s podatki sodobnih avtonomnih plavajočih boj Argo. Rezultati kažejo, da je bila v zadnjih letih analiziranega obdobja temperatura v prvih približno sto metrih Sredozemlja okoli dve stopinji višja od povprečja iz druge polovice 20. stoletja, segrevanje pa je jasno vidno tudi med 300 in 1000 metri globine.

»Povprečna stopnja segrevanja nam pove, kako se je temperatura morja spreminjala v nekem daljšem obdobju. Kadar pa celotno obdobje opišemo z eno samo povprečno stopnjo, ne vidimo, ali se spreminja tudi hitrost segrevanja. Naši rezultati kažejo, da se ta povečuje, zato lahko povprečje zakrije, kako veliko hitrejše so spremembe v zadnjih desetletjih,« pojasnjuje Terzićeva.

V južnem Jadranu se močan signal pospešenega segrevanja pojavlja tudi na globini okrog 1000 metrov. FOTO: Turistička zajednica Hvar

Raziskava posebej omenja jadransko-jonsko območje, kjer se v južnem Jadranu močan signal pospešenega segrevanja pojavlja tudi na globini okrog 1000 metrov ob sočasnih spremembah slanosti. Jadran je po navedbah avtorjev eno od območij Sredozemlja, kjer nastaja gosta voda, ki se med mrzlimi zimami potopi in prenaša lastnosti, pridobljene na površini, v globoke plasti morja, nato pa dalje proti Jonskemu morju in vzhodnemu Sredozemlju. »Ko signala spremembe ne zaznavamo več le na površini, ampak tudi globoko v vodnem stolpcu, govorimo o mnogo obsežnejši spremembi lastnosti morja. Globoke plasti so neke vrste spomin na to, kar se v sistemu dogaja v daljšem časovnem obdobju,« poudarja Vilibić.

Avtorja dodajata, da raziskava ne ponuja dokončnega odgovora na vprašanje, kateri posamezni proces je odgovoren za opaženo pospeševanje, saj so spremembe lahko povezane s segrevanjem ozračja, izhlapevanjem in padavinami, izmenjavo vode z Atlantskim oceanom skozi Gibraltar ter spremembami kroženja v Sredozemlju, kar bo tudi naslednji korak njune raziskave.