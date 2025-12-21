  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DELUJE NA ŽIVČEVJE

Morje na obalo naplavilo smrtno nevarno rastlino, človeka lahko ubije že v nekaj urah

Rastlina sicer običajno raste na vlažnih krajih, kot so rečni bregovi, potoki, močvirja ...
FOTO: Tonybaggett Getty Images/istockphoto
FOTO: Tonybaggett Getty Images/istockphoto
N. P.
 21. 12. 2025 | 20:08
2:15
A+A-

Britanske oblasti so objavile resno opozorilo, potem ko so na več lokacijah obale v grofiji Cumbria odkrili izjemno nevarno in potencialno smrtonosno rastlino. Obalna straža je javnost pozvala, naj se ji nikakor ne približuje in se je ne dotika, saj lahko že majhna količina povzroči smrt v zelo kratkem času. Gre za rastlino, imenovano Oenanthe crocata, ki jo zaradi videza imenujejo tudi »prsti mrtveca«. 18. decembra so jo našli raztreseno vzdolž približno 30 kilometrov obale v omenjeni grofiji. Njena bela korenina, ki je videti kot šop pastinaka in celo diši po peteršilju, vsebuje izjemno močan strup oenantotoksin.

Že če človek zaužije zelo majhno količino te korenine, strup začne hitro delovati na živčni sistem. Sledijo krči, izguba nadzora nad telesom in smrt zaradi zadušitve, pogosto že v nekaj urah. Rastlina je enako smrtonosna tudi za živali, zato predstavlja veliko nevarnost za sprehajalce s psi in družine z otroki.

Oenanthe crocata je izjemno strupena. FOTO: Wirestock Getty Images/istockphoto
Oenanthe crocata je izjemno strupena. FOTO: Wirestock Getty Images/istockphoto

Rastlina sicer običajno raste na vlažnih krajih, kot so rečni bregovi, potoki, močvirja in vlažni gozdovi po vsej Evropi (zlasti zahodni Evropi), severni Afriki in zahodni Aziji, uspeva na hranljivih, z vodo prepojenih tleh in se pogosto širi proti severu zaradi segrevanja podnebja. Strokovnjaki menijo, da so jo na britanske plaže naplavile nedavne nevihte in razburkano morje. Na opozorilo se je odzvala tudi reševalna ekipa obalne straže Millom, ki je javnost obvestila, da so prejeli več prijav o zelo strupeni rastlini na lokalnih plažah. 

Ob tem so znova poudarili, da lahko že majhen košček rastline povzroči smrt, saj neposredno napade živčni sistem, ter dodali, da je nevarna tudi za živali. Zaradi videza in vonja, ki spominjata na užitni pastinak, je še posebej zahrbtna. Opozorili so, da naj ljudje ostanejo izjemno previdni, se rastlini izognejo in pri obisku plaž še posebej pazijo na otroke in hišne ljubljenčke.

Več iz teme

rastlinestrupena rastlinanaravastrupstrupena snovokoljeOenanthe crocata
ZADNJE NOVICE
21:41
Bulvar  |  Domači trači
60 LET ZAKONA

Babica in dedek od Damjana Murka praznovala diamantno poroko, poglejte, kdo je prišel na obred (VIDEO)

Na obredu sta bila med drugim tudi župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa in pevec Isaac Palma.
21. 12. 2025 | 21:41
21:22
Novice  |  Nedeljske novice
DRSALIŠČE

Ruše imajo največje na prostem (FOTO)

Odprtje je potekalo v okviru Zimskega dneva športa.
Marko Pigac21. 12. 2025 | 21:22
20:39
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
OTROK JE TEMNOPOLT

Moški v Mariboru s solzivcem poškropil komaj 12-letnega otroka, oglasila se je mama

Lažje poškodovana sta bila tako otrok kot 48-letna mama. Ta je opozorila na rasistično ozadje dogodka.
21. 12. 2025 | 20:39
20:08
Novice  |  Svet
DELUJE NA ŽIVČEVJE

Morje na obalo naplavilo smrtno nevarno rastlino, človeka lahko ubije že v nekaj urah

Rastlina sicer običajno raste na vlažnih krajih, kot so rečni bregovi, potoki, močvirja ...
21. 12. 2025 | 20:08
19:45
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Ti horoskopski znaki prinašajo največ drame

Odkrijmo, kateri znaki so najbolj dramatični in zakaj.
21. 12. 2025 | 19:45
19:25
Novice  |  Svet
VELESILE

Se Kitajska res pripravlja na razpad Rusije? Na mizi »priročnik« za prikrit prevzem območij

Že desetletja naj bi bili varnostni in strateški krogi zaskrbljeni zaradi naraščajoče ranljivosti Moskve v odnosu do Kitajske.
21. 12. 2025 | 19:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice19. 12. 2025 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice19. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Preprosto in slastno: klasika na malce drugačen način

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Družinski praznični brunch: toplo, domače, brez kuhanja

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Ali Evropa vstopa v novo fazo obrambnega razvoja

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki