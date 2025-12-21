Morje na obalo naplavilo smrtno nevarno rastlino, človeka lahko ubije že v nekaj urah

Britanske oblasti so objavile resno opozorilo, potem ko so na več lokacijah obale v grofiji Cumbria odkrili izjemno nevarno in potencialno smrtonosno rastlino. Obalna straža je javnost pozvala, naj se ji nikakor ne približuje in se je ne dotika, saj lahko že majhna količina povzroči smrt v zelo kratkem času. Gre za rastlino, imenovano Oenanthe crocata, ki jo zaradi videza imenujejo tudi »prsti mrtveca«. 18. decembra so jo našli raztreseno vzdolž približno 30 kilometrov obale v omenjeni grofiji. Njena bela korenina, ki je videti kot šop pastinaka in celo diši po peteršilju, vsebuje izjemno močan strup oenantotoksin.

Že če človek zaužije zelo majhno količino te korenine, strup začne hitro delovati na živčni sistem. Sledijo krči, izguba nadzora nad telesom in smrt zaradi zadušitve, pogosto že v nekaj urah. Rastlina je enako smrtonosna tudi za živali, zato predstavlja veliko nevarnost za sprehajalce s psi in družine z otroki.

Oenanthe crocata je izjemno strupena. FOTO: Wirestock Getty Images/istockphoto

Rastlina sicer običajno raste na vlažnih krajih, kot so rečni bregovi, potoki, močvirja in vlažni gozdovi po vsej Evropi (zlasti zahodni Evropi), severni Afriki in zahodni Aziji, uspeva na hranljivih, z vodo prepojenih tleh in se pogosto širi proti severu zaradi segrevanja podnebja. Strokovnjaki menijo, da so jo na britanske plaže naplavile nedavne nevihte in razburkano morje. Na opozorilo se je odzvala tudi reševalna ekipa obalne straže Millom, ki je javnost obvestila, da so prejeli več prijav o zelo strupeni rastlini na lokalnih plažah.

Ob tem so znova poudarili, da lahko že majhen košček rastline povzroči smrt, saj neposredno napade živčni sistem, ter dodali, da je nevarna tudi za živali. Zaradi videza in vonja, ki spominjata na užitni pastinak, je še posebej zahrbtna. Opozorili so, da naj ljudje ostanejo izjemno previdni, se rastlini izognejo in pri obisku plaž še posebej pazijo na otroke in hišne ljubljenčke.