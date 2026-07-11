Morje naplavlja nenavadne črne ploščke: ste že kakšnega našli? (FOTO in VIDEO)

Nenavadni črni plastični ploščki že več kot leto dni povzročajo preglavice ob obalah Jadranskega in Sredozemskega morja. Prvič so jih opazili na plažah v bližini italijanske Rosoline, od takrat pa jih je morje razneslo že na številne druge obale. Okoljevarstveniki opozarjajo, da ne gre za običajne odpadke, temveč za industrijske plastične elemente, ki bi lahko resno ogrožali morski ekosistem, poroča portal Libertad Digital.

Črni ploščki. FOTO: Facebook

Po dosedanjih ugotovitvah gre za nosilce biofilma, ki jih uporabljajo v sodobnih bioloških čistilnih napravah za čiščenje odpadnih voda. Preiskava kaže, da so v morje najverjetneje ušli zaradi okvare ene od čistilnih naprav na severu Italije, natančen vir onesnaženja pa pristojni še vedno ugotavljajo. Ker so morski tokovi ploščke raznesli po velikem delu Sredozemlja, je dogodek prerasel v obsežno znanstveno raziskavo. Raziskovalci z Univerze Milano-Bicocca so skupaj z okoljevarstvenimi organizacijami pripravili projekt, s katerim želijo ugotoviti, kako daleč se je plastika razširila, kako se spreminja v morskem okolju ter kakšen vpliv ima na živali in obalne ekosisteme.

Črni ploščki. FOTO: Facebook

Pri raziskavi lahko sodelujejo tudi obiskovalci obale. Če na plaži naletijo na črn okrogel plastični plošček, raziskovalci priporočajo, da ga fotografirajo, zabeležijo kraj in datum najdbe ter podatke posredujejo raziskovalni skupini. Po želji lahko najdbo pošljejo tudi na Univerzo Milano-Bicocca, kjer bodo vzorec vključili v analizo.

Okoljevarstveniki poudarjajo, da ploščki niso bili namenoma odvrženi v morje zaradi raziskave, temveč gre za posledico dejanskega onesnaženja. Prav zato želijo s pomočjo javnosti čim natančneje določiti njihovo pot po morju in pridobiti podatke, ki bi lahko pomagali preprečiti podobne okoljske nesreče v prihodnje. Italijanske oblasti primer še vedno preiskujejo. Medtem pa prostovoljci z obal še naprej odstranjujejo plastične ploščke, da bi zmanjšali njihov vpliv na občutljivo morsko okolje.