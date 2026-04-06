Morski psi na Bahamih polni kokaina in protibolečinskih zdravil

Ugotovitve študije kažejo na vse večjo prisotnost onesnaževal v na videz neokrnjenih morskih ekosistemih, še posebej na turističnih območjih. V okviru študije so preučili 85 odraslih morskih psov, ki so pripadali petim različnim vrstam. Med njimi so v krvnem serumu 28 živali iz treh različnih vrst odkrili kokain in kofein. Poleg tega so našli sestavino protibolečinskih zdravil paracetamol in protivnetno zdravilo diklofenak.

Morski psi, pri katerih so bile prisotne kemikalije iz okolja, so imeli spremenjene vrednosti trigliceridov, sečnine in laktata glede na živali, v krvi katerih teh snovi niso zasledili.

Po poročanju ameriške televizije NBC sicer ni prvič, da so pri morskih psih našli sledi kokaina. Leta 2024 so namreč to mamilo že zasledili v krvi okoli desetih morskih psov v vodah Brazilije. Gre pa za prvi primer, da so pri kateri koli vrsti morskih psov na svetu odkrili kofein in paracetamol, ter prvi primer odkritja kokaina in diklofenaka pri morskih psih na Bahamih.