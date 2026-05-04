Moški, ki naj bi zastrupil otroško hrano, oče treh otrok: »Srce se mi para«

Policija je končno aretirala moškega, osumljenega, da je otroško hrano nemškega proizvajalca Hipp kontaminiral s strupom za podgane, po aretaciji pa so moškega, gre za 39-letnika z Gradiščanskega, tudi že začeli zasliševati, a zaslišanje menda še traja. Moški, ki so ga v soboto zjutraj aretirali v St. Gilenu v Salzburgu, je poleg zastrupitve otroške hrane s strupom za podgane osumljen tudi izsiljevanja nemškega proizvajalca otroške hrane. Vse obtožbe pa 39-letnik, rojen na Slovaškem, zanika in trdi, da s primerom nima nič.

Njegov odvetnik je po poročanju dnevnika Kronen Zeitung celotno preiskavo označil za »popoln polom«. Kozarce z zastrupljeno otroško hrano so namreč med drugim našli tudi na Češkem, natančneje na območju Brna, osumljenec pa trdi, da tam ni bil še nikoli, še najmanj v času, ko naj bi se tam pojavile kašice s podganjim strupom. Da to drži, pravi 39-letnik, lahko potrdi njegova pametna ura, ki da natančno in brezhibno dokumentira njegovo gibanje. Ali bodo ti digitalni dokazi lahko oprostili 39-letnega osumljenca Thomasa S., nekdanjega zaposlenega pri nemškem proizvajalcu otroške hrane Hipp, ki pa so ga odpustili, se bo verjetno razjasnilo med preiskavo, še piše Kronen Zeitung. Ne glede na to pa ni nezanemarljivo dejstvo, da so strup za podgane, ki bi lahko bil uporabljen za zastrupitev otroške hrane, policisti našli prav med preiskavo hiše v St. Gilgenu v Salzburgu, kjer je bival.

Avstrijski časnik Österreich je danes pisal še, da aretirani 39-letnik ne le, da vse očitke zavrača, ker je tudi sam oče treh otrok, se mu menda »para srce« zaradi celotne afere z zastrupljeno hrano. »Ne morem si predstavljati, kaj se dogaja v glavi nekoga, ki počne kaj takega,« naj bi dejal Thomas S. in potrdil, da je sicer res delal v podjetju Hipp, da pa mu ​​služba tam ni veliko pomenila. »Ta služba mi ni bila pri srcu,« je dejal po poročanju omenjenega časnika.