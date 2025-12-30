  • Delo d.o.o.
Moskva lovi ljudi, fronta jih melje?! Izgube v vojni z Ukrajino naj bi bile ogromne

Širša slika je grozljiva na obeh straneh.
Na fotografiji so ukrajinski novinci, ki se udeležujejo osnovnega vojaškega usposabljanja. Posnetek je nastal 29. decembra 2025 na neznani lokaciji v regiji Zaporožje, v času ruske invazije na Ukrajino. Fotografijo je objavila tiskovna služba 65. mehanizirane brigade ukrajinskih oboroženih sil. FOTO: Andriy Andriyenko Afp
Na fotografiji so ukrajinski novinci, ki se udeležujejo osnovnega vojaškega usposabljanja. Posnetek je nastal 29. decembra 2025 na neznani lokaciji v regiji Zaporožje, v času ruske invazije na Ukrajino. Fotografijo je objavila tiskovna služba 65. mehanizirane brigade ukrajinskih oboroženih sil. FOTO: Andriy Andriyenko Afp
N. P.
 30. 12. 2025 | 17:45
 30. 12. 2025 | 17:45
2:50
A+A-

Analiza ruskih izgub v vojni proti Ukrajini, ki jo je opravil BBC, kaže, da Putinove izgube v vojni proti Ukrajini v zadnjih desetih mesecih rastejo hitreje kot kadarkoli od začetka invazije leta 2022. Leta 2025, ko so se okrepili tudi mirovni pritiski in pogovori pod okriljem administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je po njihovih podatkih število objavljenih osmrtnic ruskih vojakov poskočilo za okoli 40 odstotkov. Ruski BBC v sodelovanju z Mediazono in prostovoljci od februarja 2022 spremlja objave, lokalne medije, družbena omrežja in nove grobove, doslej pa so potrdili skoraj 160.000 imen padlih na ruski strani.

A omenjeni medij opozarja: to je verjetno le del resnice. Strokovnjaki ocenjujejo, da potrjeni primeri predstavljajo približno 45 do 65 odstotkov vseh smrti, kar bi pomenilo med 243.000 in 352.000 padlih ruskih vojakov. Po razmeroma mirnem januarju 2025 so številke narasle februarja, ko sta Trump in Putin prvič neposredno govorila o možnosti konca vojne, nov vrhunec pa naj bi se zgodil avgusta, v času njunega srečanja na Aljaski. Najbolj črno obdobje naj bi sledilo oktobra in novembra: po podatkih BBC-ja so takrat v povprečju objavili 322 osmrtnic na dan, približno dvakrat več kot leto prej.

FOTO: Alexander Nemenov Via Reuters
FOTO: Alexander Nemenov Via Reuters

Medij izpostavlja še, da je med letošnjimi padlimi veliko takih brez vojaških izkušenj. Po bitki za Avdijivko je narasel delež »prostovoljcev« – civilistov, ki so se prijavili po začetku invazije: lani naj bi predstavljali okoli 15 odstotkov mrtvih, letos pa že približno tretjino. Lokalne oblasti naj bi jih privabljale z denarjem in ciljale tudi zadolžene, ob tem pa se pojavljajo pričevanja o pritiskih in prisili, posebej pri obtožencih, ki se lahko po ruski zakonodaji kazni izognejo z odhodom v vojsko. Kot primer medij navaja aktivista Murata Mukaševa, ki je po obsodbi kasneje podpisal pogodbo z ministrstvom za obrambo in umrl 11. junija 2025 v Harkovski oblasti.

Širša slika je grozljiva na obeh straneh. Nato ocenjuje, da ima Rusija skupaj okoli 1,1 milijona mrtvih in ranjenih, od tega približno 250.000 mrtvih, kar se po navedbah ujema z ocenami britanskega medija. Ukrajina pa prav tako krvavi: predsednik Volodimir Zelenski je februarja dejal, da je umrlo 46.000 ukrajinskih vojakov, in da je ranjenih 380.000, neodvisne ocene pa omenjajo možnost, da bi število padlih Ukrajincev lahko seglo tudi do 140.000.

