Mož mora ženi plačati 200.000 € za 25 let gospodinjskega dela

Gospodinjska dela – pomivanje posode, pranje, kuhanje, čiščenje, skrb za otroke, organizacija vsega od obrokov do rojstnih dni – pogosto padejo na ramena žensk. Glede na študijo Oxfama iz leta 2020 ženske v Indiji porabijo povprečno štiri ure več na dan za gospodinjska dela kot moški. Na svetovni ravni ženske opravijo kar 76 odstotkov vseh neplačanih del v gospodinjstvih. Neka Španka pa je nedavno za 25 let gospodinjskih del prejela plačilo.

Po poročanju časopisov The Swaddle in Slobodna Dalmacija je špansko sodišče moškemu naložilo, da svoji nekdanji ženi plača več kot 200.000 evrov odškodnine za 25 let neplačanih gospodinjskih del, ki jih je opravljala med njunim zakonom. Sodišče je znesek izračunalo na podlagi minimalne plače za vsako leto njunega skupnega življenja. Odločitev je ponovno odprla večno temo: ali bi morale biti ženske plačane za gospodinjska dela? Ženske ne delajo le dvojni delovni čas, v službi in doma, pogosto trpijo tudi zaradi »časovne revščine«, kroničnega pomanjkanja časa zase, karierni razvoj ali preprosto za počitek.

Mož naj bi svoji ženi prepovedal delo zunaj doma in ji naložil izključno vlogo gospodinje.

V konkretnem španskem primeru je bila situacija še bolj jasna: moški naj bi svoji ženi prepovedal delo zunaj doma in ji naložil izključno vlogo gospodinje. Z drugimi besedami, odvzel ji je možnost finančne neodvisnosti in s tem svobodo izbire. Zato mnogi pozdravljajo sodbo kot pomemben precedens: priznanje, da je gospodinjsko delo delo in da ima svojo vrednost.

Seveda ideja o plačilu gospodinjskega dela sproža veliko vprašanj. Kritiki opozarjajo, da bi lahko neposredno plačilo za gospodinjska dela imelo neželene posledice, na primer krepitev tradicionalnih spolnih vlog in spodbujanje žensk, da ostanejo doma, namesto da bi se vključile na trg dela, piše Slobodna Dalmacija. Po drugi strani pa zagovorniki te ideje poudarjajo, da bi bilo formalno priznanje gospodinjskega dela korak k resnični spolni pravičnosti. Dokler gospodinjsko delo ni priznano kot pravo delo, je težko pričakovati enakost pri njegovi porazdelitvi.