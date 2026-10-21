Musk namerava ameriškim otrokom podariti delnice podjetja SpaceX

Ameriški tehnološki milijarder Elon Musk bo v prihodnjem letu vsakemu otroku v ZDA podaril delnico svojega podjetja za vesoljske tehnologije SpaceX. S takšnimi akcijami naj bi nadaljeval tudi v prihodnje, je Muskovo napoved povzela francoska tiskovna agencija AFP.

»Prihodnje leto bom vsakemu otroku v ZDA podaril eno od svojih delnic družbe SpaceX. To bo prva od mnogih,« je prek omrežja X sporočil Musk, ki ima po navedbah medija Forbes v lasti 38 odstotkov družbe SpaceX. Musk ob tem ni razkril podrobnosti, kako namerava zamisel izvesti v praksi.

Po podatkih pristojnega ameriškega urada za popis prebivalstva iz leta 2024 je v ZDA približno 73 milijonov otrok, mlajših od 18 let. Muskova napoved prihaja po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump prejšnji mesec obljubil, da bo vsakemu odraslemu Američanu izplačal 5000 dolarjev, če njegova republikanska stranka na novembrskih vmesnih volitvah ohrani nadzor nad kongresom.

Ameriški mediji so pred dnevi poročali, da je Musk od začetka letošnjega volilnega cikla za podporo republikanskim kandidatom in političnim organizacijam namenil že okoli 366 milijonov dolarjev, od tega 276 milijonov dolarjev od julija letos.

Družba SpaceX je junija postavila rekord z največjo prvo javno ponudbo delnic v zgodovini, v kateri je zbrala 85,7 milijarde dolarjev. Konec septembra je njihova najmočnejša raketa Starship med testnim poletom prvič dosegla Zemljino orbito, kjer je namestila 26 satelitov Starlink.

Šlo je za pomemben mejnik za raketo, ki je ključna za izpolnitev Muskovih ambicij glede omogočanja poletov s človeško posadko na Luno in Mars. SpaceX je sicer lani pri prihodkih v višini 18,67 milijarde dolarjev zabeležil izgubo v višini približno 4,94 milijarde dolarjev. V prvem četrtletju letos je ustvaril 4,28 milijarde dolarjev izgube, medtem ko so se prihodki ustavili pri približno 4,7 milijarde dolarjev. Eden od razlogov za negativno poslovanje so visoki stroški razvoja rakete Starship.