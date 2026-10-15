Trump zaostril retoriko proti Zelenskemu: »Raje pohiti, sicer ne bo več države« (VIDEO)

Ukrajina se med nadaljevanjem ruske agresije sooča z dodatnimi težavami pri uporabi satelitskih komunikacij, ki so ključne za usklajevanje vojaških operacij, usmerjanje dronov in delovanje zračne obrambe. Motnje v omrežju Starlink so v Kijevu sprožile zaskrbljenost zaradi njihovih posledic na bojišču, Elon Musk pa je odgovornost za morebitne omejitve prenesel na ameriško vlado. Vzporedno se zaostruje tudi politična retorika iz Washingtona: ameriški predsednik Donald Trump je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega znova ostro napadel, ga označil za diktatorja in mu zagrozil, da bi lahko Ukrajina izgubila svojo državo. Dogajanje odpira vprašanja o odvisnosti Ukrajine od ameriške tehnološke infrastrukture, vplivu Washingtona na njeno vojaško delovanje in prihodnosti odnosov med Trumpovo administracijo in Kijevom.

Po poročanju STA je tehnološki mogotec Elon Musk v sredo namignil, da je za upočasnitev sistema Starlink v Ukrajini odgovorna ameriška vlada in ne njegovo podjetje SpaceX. »Sistemi Starshield so v lasti in pod nadzorom vlade ZDA. O morebitnih omejitvah hitrosti ali uporabe odločata ameriška vojska in v končni fazi predsednik ZDA,« je zapisal na omrežju X. Musk je izpostavil razliko med sistemom Starshield, ki ga Ukrajina uporablja za komunikacijo na bojišču, in satelitskim sistemom Starlink, ki je omejen na civilno rabo. Oba satelitska sistema je zasnovalo njegovo podjetje SpaceX.

Omenjeni satelitski sistem je ključno orodje, ki Kijevu omogoča usmerjanje dronov proti ruskim ciljem ter zaščito zračnega prostora. Ukrajina je v torek in sredo navajala, da upočasnitev delovanja satelitskega omrežja Starlink ovira njihove operacije z droni in delovanje sistemov zračne obrambe pred ruskimi napadi. V Kijevu so vzrok za omejitev delovanja sistema pripisali trenutni politični situaciji, ko ameriški predsednik Donald Trump pred novembrskimi vmesnimi volitvami ob naraščajočih cenah goriva pritiska na Ukrajino, naj ustavi napade na rusko energetsko infrastrukturo. Ob tem je Trump pred dnevi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom sklenil dogovor o dobavi večjih količin dizelskega goriva ZDA.

Musk se je v objavi na družbenem omrežju X odzval na pozive ukrajinskih predstavnikov za ponovno nemoteno delovanje sistema. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Muska v sredo zvečer pozval, naj ponovno vzpostavi satelitsko storitev, in motnje označil za veliko napako, poroča STA.

Trump: Zelenski je diktator brez volitev

Trump je medtem znova ostro nastopil proti ukrajinskemu predsedniku. Zelenskega je označil za »diktatorja brez volitev« in ga posvaril, da mora hitro ukrepati, sicer Ukrajine morda ne bo več. »Diktator brez volitev, Zelenski naj se raje hitro premakne, sicer ne bo več imel države,« je Trump zapisal oziroma izjavil v napadu na ukrajinskega voditelja.

Trump Zelenskega redno kritizira in poziva k njegovemu odhodu, obenem pa zavrača, da bi ruskega predsednika Vladimirja Putina označil za diktatorja. Svojo držo je pojasnil s sklicevanjem na pogajanja in poslovne izkušnje. »Vedno sem bil zelo dober pogajalec. Zelo sem obogatel s sklepanjem poslov. Zato ne hodim naokoli in se iz ljudi norčujem,« je dejal Trump. Ob tem je odgovornost za del vzrokov vojne v Ukrajini pripisal tudi nekdanjemu ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu. »Del razloga, da imamo vojno v Ukrajini, je v tem, da je Biden naokoli hodil in se norčeval iz Rusije,« je dejal.

Politični pritiski in odvisnost Ukrajine od satelitskih povezav

Trumpove izjave in težave s satelitskimi povezavami se pojavljajo v času, ko je Ukrajina še vedno močno odvisna od zahodne vojaške in tehnološke podpore. Satelitske komunikacije omogočajo povezovanje enot na bojišču, izmenjavo podatkov in usklajevanje delovanja brezpilotnih letalnikov. Morebitne omejitve lahko zato vplivajo na operativne zmogljivosti ukrajinskih sil, čeprav je za natančno oceno posledic treba razlikovati med sistemoma Starlink in Starshield ter ugotoviti, katere storitve so bile dejansko omejene.

Muskovo pojasnilo, da o omejitvah Starshielda odločata ameriška vojska in nazadnje predsednik, obenem poudarja, kako pomembne so politične odločitve Washingtona za delovanje ukrajinskih sil. Njegova izjava pa sama po sebi še ne potrjuje, da je ameriška vlada odredila konkretno upočasnitev Starlinka. Za Kijev tako ostajata ključni vprašanji, ali bodo satelitske povezave znova delovale brez motenj in kako bo Trumpova politika vplivala na nadaljnjo podporo Ukrajini.