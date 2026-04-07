Mussolinijeva vila prodana za 1,2 milijona evrov: to je novi lastnik

V Italiji so prodali nekdanjo poletno rezidenco italijanskega fašističnega diktatorja Benita Mussolinija v letovišču Riccione ob Jadranskem morju. Za 1,2 milijona evrov je vilo odkupila občina Riccione, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vila Mussolini je na obmorski promenadi v letovišču Riccione, južno od Riminija na jadranski obali. Do zdaj je bila v lasti sklada Fondazione Carim, občina pa jo je v zadnjih letih uporabljala za kulturne prireditve in razstave. Županja Daniela Angelini je dejala, da je šlo pri prodaji za dolgoročno odločitev. »Riccione ne zatira svoje kompleksne zgodovine, temveč jo skozi kulturo kritično obravnava,« je dejala. Obstajale so tudi bojazni, da bi si lahko vilo prilastili oboževalci Mussolinija, je še pristavila. V preteklosti so že večkrat vzniknile polemike zaradi imena vile, toda občina ga ne namerava spremeniti, pač pa ohraniti poimenovanje po Mussoliniju.

Musolini. FOTO: Wikipedia

Vilo, zgrajeno leta 1892, je leta 1934 kupila Mussolinijeva druga žena Rachele Guidi. Mussolinijeva družina jo je uporabljala kot poletno rezidenco in jo leta 1940 dogradila. Mussolini je iz vile vodil državne posle in tam gostil tudi pomembne tuje predstavnike. Po drugi svetovni vojni je stavba prešla v državno last. Leta 1997 je nato vilo, takrat znano pod imenom Villa Margherita, kupila banka Cassa di Risparmio di Rimini, ki je pozneje postala banka Carim, in jo za obdobje 30 let oddala občinski upravi v Riccioneju. Po obnovi, vredni milijon evrov, je bila vila leta 2005 ponovno odprta pod imenom Villa Mussolini.