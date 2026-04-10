SPREMEMBE

Na bolniški dopust tudi zaradi bolnega hišnega ljubljenčka

Zaposleni lahko tak dopust uveljavljajo do tri dni na leto, ob tem pa morajo predložiti veterinarsko potrdilo, ki dokazuje nujnost oskrbe.
N. Č.
 10. 4. 2026 | 14:51
V Italiji so naredili korak, ki odmeva daleč prek njenih meja. Po navedbah spletne strani Animals Around the Globe, tam uradno priznavajo, da je skrb za hudo bolnega hišnega ljubljenčka lahko upravičen razlog za koriščenje plačanega dopusta, piše Dnevnik. Za številne lastnike živali je to skoraj zgodovinska novica. Zaposleni lahko tak dopust uveljavljajo do tri dni na leto, ob tem pa morajo predložiti veterinarsko potrdilo, ki dokazuje nujnost oskrbe. Pogoj je tudi, da je hišna žival registrirana, mikročipirana in vpisana v uradni register. 

Vse se je začelo s psom po imenu Cucciola

Temelji za takšno ureditev so bili postavljeni že leta 2017 s sodbo, ki je v Italiji postala znana kot primer Cucciola. Univerzitetna knjižničarka v Rimu je takrat vzela prost dan, da bi poskrbela za svojega starejšega angleškega setra, in se nato borila, da bi ji odsotnost priznali kot upravičeno.

Njeni odvetniki so na sodišču dokazali, da italijanska zakonodaja opustitev pomoči živali, ki hudo trpi, obravnava kot kaznivo dejanje. Prav v tem je bil preobrat: skrb za trpečo žival ni bila več razumljena le kot osebna odločitev, temveč kot pravna in moralna dolžnost. Čeprav so psi, mačke in druge domače živali v številnih domovih že dolgo obravnavani kot pravi družinski člani, jih pravni sistemi v večini držav še vedno vidijo predvsem kot lastnino. Prav zato italijanska odločitev toliko bolj izstopa.

Kaj pa Slovenija?

Ob italijanski potezi se odpira tudi vprašanje, ali bi o podobni rešitvi lahko razmišljali v Sloveniji. Zato smo se obrnili na slovensko ministrstvo za zdravje in jih vprašali, ali razmišljajo o možnosti, da bi bila nega hudo bolnega hišnega ljubljenčka pri nas kdaj priznana kot upravičen razlog za odsotnost z dela. Njihove odgovore še čakamo.

